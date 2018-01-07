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    Общество

    В СЦКК рассказали об обустройстве новых огневых позиций в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (417)

    (обновлено: )39820
    Как уточняется, возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам.
    Жизнь на линии разграничения
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы ОРДЛО используют новогоднее перемирие для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    "Боевики ОРДЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создания новых огневых позиций. Возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", — говорится в сообщении.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В частности, отмечается, что в отчете СММ ОБСЕ за 3 января текущего года указано, что такие нарушения обнаружены в восточной части г. Кальмиуское (Донецкая область), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Кроме того, оборудование окопов и траншей зафиксировано на расстоянии не более 300 м от с. Калиново-Борщуватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора с. Стыла (Донецкая область).

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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