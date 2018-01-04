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    В Донбассе резко увеличилось число взрывов – ОБСЕ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (412)

    (обновлено: )23802
    В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая больше взрывов (около 130), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов).
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что зафиксировали более 130 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 2 января до 19:30 3 января, опубликованном в четверг, 4 января, на сайте ОБСЕ.

    "В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая больше взрывов (около 130), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов)", – говорится в отчете.

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    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

    Так, вечером и ночью с 2 на 3 января камера СММ у Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) последовательно зафиксировала 16 снарядов в полете с востока на запад, шесть неопределенных взрывов и три снаряда в полете с запада на восток, за которыми последовало еще 5 взрывов из неустановленного вооружения, два взрыва в воздухе и 74 снаряда в полете на расстоянии 1-3 км со стороны юга.

    Также отмечается, что в течение дня 3 января наблюдатели, находясь в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), в течение почти получаса слышали 19 взрывов из неустановленного оружия и около 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 3-5 км со стороны запада на северо-запад.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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