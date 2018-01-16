Во Львове власти запретили купаться на Крещение

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во Львове мэрия запретила верующим купаться на Крещение во всех водоемах, находящихся на территории города.

"Во всех наших городских водоемах купаться запрещено. Департамент градостроительства дал поручение всем нашим коммунальным предприятиям, на балансе которых есть водоемы, восстановить таблички "Купаться запрещено" и усилить контроль в время праздника Крещения Господня. На всех этих объектах будут дежурить спасатели с целью обеспечения безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

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В центре Львова на площади Рынок 19 января будет проведена церемония освящения воды, в которой примет участие духовенство Украинской греко-католической церкви, Украинской православной церкви (Киевского патриархата), Украинской автокефальной православной церкви, Украинской православной церкви, Армянской апостольской церкви и Римско-католической церкви и протестантских церквей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко распорядился начать подготовку к празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси, которое отмечается в 2018 году.

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