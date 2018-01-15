Атака на УПЦ. Защитить Церковь - не грех, а долг христианина - Данилевич

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Радостное время Рождественских святок прошло для мирян и духовенства Украинской православной церкви в атмосфере тревоги. К бесчинствам радикалов, которые атаковали целый ряд храмов по стране подключилась и официальная власть.

О политических и духовных причинах нападок на единственную в стране каноническую церковь в интервью РИА Новости Украина рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Первые недели Нового года стали для духовенства и прихожан УПЦ настоящим испытанием. В чем видите главные причины неожиданной атаки на церковь?

— На мой взгляд, то, что сейчас происходит — попытка раскачать политическую ситуацию в стране при помощи церкви. Ведь религиозный вопрос — самый легкий и дешевый способ поднять уровень эмоций в стране. Все остальные методы обошлись бы гораздо дороже. Учитывая то, что сегодня любая новость в Украине живет день-два, подогрев темы УПЦ выгоден многим.

Между тем, инициатива прокуратуры открыть уголовное производство против священника, отказавшегося отпевать ребенка в Запорожье возмутила даже людей, далеких от церковных вопросов… РИА Новости Украина Золотарев: есть план по выдавливанию УПЦ из религиозной жизни страны

— Думаю, что это был просто повод, чтобы поднять всю эту шумиху. Ведь, по большому счету, кого в большой политике интересует погибший ребенок в Запорожье? Кого волнуют канонические вопросы крещения? На этой теме просто подогревают атмосферу в обществе, прощупывают, получится или нет. Наша задача — чтоб у этих людей это не получилось то, что они задумали. Сегодня духовенству и мирянам нужно быть спокойными и не бояться открытия каких-то уголовных дел. Тем более, что в них нет никакой перспективы — как известно, по Конституции Украины, церковь у нас отделена от государства.

Как стоит оценивать происходящее в эти дни вокруг УПЦ с духовной точки зрения?

— Это своего рода испытание, ведь если сегодня мы будем вестись на все эти провокации, то сделаем то, чего от нас ждут темные силы. Которые, в том числе, действуют и через людей, которые устраивают бесчинства и нападки на церковь. Мы — большая церковь и правда за нами. Задача — не дать использовать себя в этой политической игре. У меня есть основания утверждать, что за всем этим стоят большие политические многоходовки. Организаторы всех этих "акций" прекрасно понимают — нападки радикалов на Лавру вызовут возмущение не только верующих, но и далеких от церкви людей. Каждый скажет, что нельзя подымать руку на святое. В такой ситуации может произойти что-то на подобие разгону студентов на Майдане. Радикалы — просто инструмент в этой большой игре. Мы, православные верующие не должны играть на чужом поле и давать повод для того, чтобы нас использовали.

Тем не менее, в каком ключе должны действовать прихожане, которые сталкиваются с откровенным беспределом в отношении церкви?

— Каждый христианин не насильственным способом должен защищать свою церковь. Но если на нас будут нападать, забирать или поджигать наши храмы, молчание или отход в сторонку вряд ли будет правильным шагом. Сегодня защита Украинской православной церкви — вопрос, который касается всех верующих людей, а не, скажем, только ее предстоятеля митрополита Онуфрия. Конечно, хорошо, чтобы до этого не дошло, но отстаивать свои святыни — долг каждого православного христианина. Мы же защищаем свои дома и это не считается грехом. Точно также мы должны поступать и в случае нападения на храмы. Здесь не идет речи о каких-то кровопролитных столкновениях. Достаточно просто стоять и не допускать каких-то радикальных действий. Хотя, конечно, если радикалы прибегнут к физическому насилию придется ответит тем же, в качестве защиты. Повторюсь, лучше бы до этого дошло, но внутри нашей церкви я вижу большое возмущение этими событиями, готовность защищать святыни.

Как думаете, власть понимает к чему может привести ее молчаливое согласие с действиями радикалов против церкви?

— Хочется верить, что политики отдают себе отчет, к чему может привести разжигание неприязни. У Апостола Павла есть такие слова: "ибо начальствующий не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое". Пресекать насилие — прямая функнция власти. Возможно, из-за бездействия власти радикалы и действуют так смело. Боюсь, как бы в Украине не начались религиозные войны, тем более, что они уже были в нашей истории. Вспомним хотя бы печально известную Колиивщину…

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В эти непростые дни церковь усиливает свою молитву о мире и спокойствии?

— Конечно. На каждой службе мы молимся о мире и спокойствие в стране. Распоряжения от священноначалия о специальном молитвословии еще не было, но если ситуация будет разгораться, такие обращения к прихожанам будут иметь место.