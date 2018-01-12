Война против УПЦ. Верующие готовы дать отпор радикалам

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Война, которую радикалы при молчаливом согласии объявили Украинской православной церкви, набирает обороты. После того как националисты из группировки С-14 устроили шоу-блокаду возле Киево-Печерской Лавры по Украине прокатилась целая волна подобных акций.

Неспокойные регионы

Так, уже на следующий день после файеров под Лаврой, в Чернигове активисты С-14 и "Правого сектора" пикетировали Троицкий собор, который подчинен Украинской православной церкви Московского патриархата. Суть претензии — на территории собора хранится икона Царской семьи (причисленной в 2000-м году к лику святых — Ред.), а также осуществляются регулярные паломнические туры в Россию.

"Вместе с собратьями из Правого сектора пришли под стены Троицкого собора. Храм закрыт, но игрушки положили. Попы забаррикадировались в келье, не пускают даже колядников", — заявили активисты С14 Чернигов.

Похожая картина наблюдалась и в Луцке. Там ура-патриоты прошли рейдом по храмам УПЦ, повесив на их заборы мягкие игрушки. Стоит отметить, что вместе куклами активисты распространяли листовки с призывами "Геть московского попа" и "Мы должны завершить начатое нашими дедами-прадедами".

Воспользовались шумихой вокруг УПЦ и в Днепре. Здесь местный юрист Александр Гумиров обратился в НАБУ с заявлением о якобы незаконной передаче Свято-Николаевского (Брянского) собора общине Украинской православной церкви. В советские годы в храме располагался органный зал, а в 2011-м здание, построенное в начале 20 века, снова передали верующим.

"Оскорбили чувства"

Отличилась и официальная власть. Так, прокуратура Запорожской области в четверг, 11 января, возбудила уголовное производство в отношении отдельных священников УПЦ Московского патриархата и православного союза "Радомир" по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды. Одно из дел — отказ отпевать погибшего двухлетнего мальчика крещенного в УПЦ Киевского патриархата.

Как отметили в прокуратуре, избирательным подходом также священники оскорбляют чувства верующих.

"Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями”, — говорится в сообщении прокуратуры Запорожской области.

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Готовы дать отпор

Не удивительно, что подобные бесчинства вызвали у прихожан УПЦ вполне однозначные чувства. Так, Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям сети выразить свои мнения относительно акции С-14 под Киево-Печерской Лаврой. Большинство назвали мероприятие проплаченным, и в то же время выразили готовность в случае чего отстаивать свою веру.

"Не хорошо все это, и в дальнейшем хотел бы, чтобы сообщили, когда нужно идти на защиту нашей веры", — отметил пользователь Юрий Шовкопляс.

"Люди, если что — приезжайте защищать Лавру. Не будем прятаться по норам. Покажем, что мы православный народ и не будем терпеть идиотизм и издевательства этих малолетних…", — призвал пользователь по имени Олег.

Не будите лиха

О том, что прихожане православной церкви вполне могут постоять за свою веру и дать отпор зарвавшимся ура-патриотам говорит и политолог, директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

“Прошлые годы показали, что УПЦ, которая провела два очень многочисленных Крестных хода имеет очень серьезный мобилизационный ресурс", - говорит эксперт. "Сегодня власть собирается не запрещать УПЦ, а расколоть ее. А уже после этого планируется начать работу со слабыми звеньями относительно создания "поместной церкви", выхода из УПЦ и т. д. Одна из целей — показать, что есть "правильное" православие и "неправильное", которое якобы является "пятой колонной". Именно по такому сценарию будет действовать государство и подчиненные ему структуры. Власть просто не понимает, к каким страшным последствиям все это может привести. Ведь в мировой истории религиозные войны всегда были самыми жесткокими, кровопролитными и наиболее сложно регулируемые".

Защищать — не грех

В то же время, духовенство УПЦ хоть и призывает своих прихожан к молитве, все же заверяет — в случае необходимости в церкви есть кому постоять за веру.

"В эти непросты дни нужно сохранять спокойствие и усилить молитву", — говорит в комментарии РИА Новости Украина заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. "То, что сейчас происходит — попытка раскачать ситуацию в стране с помощью церкви. Ведь церковный вопрос — самый легкий и дешевый способ поднять уровень эмоций в стране. Политикам только этого и надо. Религиозные войны во все времена были самыми страшными. Конечно, лучше чтобы до этого не дошло, но вместе с тем, защищать свою Церковь от откровенных нападок со стороны радикалов мы можем и должны. Защищать свои храмы и святыни от посягательств — это не грех. Хочется верить, чтобы власть одумалась и не допускала до таких событий".