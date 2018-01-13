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    Идет накачка по созданию образа врага в лице УПЦ - Дьяченко

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (19)

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    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина высказала опасение о том, что нападки на УПЦ продолжатся.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    В Украине стоит и дальше ожидать нападок на Украинскую православную церковь (Московского патриархата), считает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

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    "Произошли акты вандализма или нападения на приходы Украинской православной церкви в нескольких областях: в Одессе, в Чернигове, где напали на храмы, где-то осквернили.. Теперь общество подогревается тем, что образ врага теперь сместился с кровавого тирана кремлевского, с сепаратистов и олицетворилсяся в образе УПЦ", — заявила эксперт во время пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    Дьяченко предполагает, что предыдущие мобилизационные конструкции, объединявшие радикальный электорат, ослабли. 

    Прокуратура Запорожской области сообщила, что правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

    Ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг решения священника, который отказался отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата. После этого националистические организации провели ряд акций возле храмов УПЦ МП: они вывешивали на заборы детские игрушки и обклеивали церкви листовками антироссийского содержания.

     

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