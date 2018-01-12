В УПЦ сообщили подробности осквернения храма в Одесской области

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.

Центр информации УПЦ сообщил, что злоумышленники во время ограбления храма Украинской Православной Церкви в Одесской области пытались надругаться над всей Церковью, так как конфликта общины с органами власти или населением здесь никогда не было.

"В алтарной части храма у самых Царских Ворот было испражнение, если сказать грубо, то люди сходили в туалет по большому, прямо у Престола. Царские Врата сняты, все перевернуто, и все было залито огнетушителем. Это все было сделано в качестве надругательства", — считает благочинный храмов Одесской епархии протоиерей Павел Полищук.

В полиции области этот случай отказались комментировать, объясняя тайной следствия. Вместе с тем на официальном сайте Главного управления Нацполиции Одесской области появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту кражи денег из Свято-Покровского храма в городе Черноморск.

facebook.com/church.information.center/ 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в городе Черноморск

"По предварительным подсчетам, похищенная сумма составляет около 1 — 1,5 тысяч гривен. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Полиция не сообщает о количестве злоумышленников, но в Одесской епархии считают, что это было не одно лицо.

"Акция надругательства в храме в Черноморске была кратковременной, не более 10-15 минут. Там был точно не один человек, хотя версия полиции, что это сделал один человек. Но один такое безобразие не мог натворить", — считает отец Павел.

По словам протоиерея, в 2017 году было совершено 19 грабежей храмов, расположенных в Одесской области, но виновных так и не нашли.

"Я думаю, что все 19 ограблений, в том числе и в храме города Черноморск — это звенья одной цепи. Я не могу утверждать, что это одни и те же люди, но почерк и характер преступлений, очень похож", — говорит отец Павел.

Напомним, в ночь на 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в городе Черноморск, в Одесской области.