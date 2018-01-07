наверх
07.01.201812:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Бортник: власть намерена создать подконтрольную церковь

    Тема:

    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов (41)

    (обновлено: )32620
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, в новом году атаки политиков на Украинскую православную церковь только усилятся.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Немного ослабив свою хватку под конец 2017-го, в новом году власть намерена с двойным рвением продолжить свою атаку на Украинскую православную церковь. Скандальные законы, дискредитация духовенства, захваты храмов — в арсенале политиков-патриотов хватает инструментов воздействия на "ворожу церкву".

    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
    В атмосфере нетерпимости. Войны против УПЦ - год борьбы за веру

    О том, какие вызовы перед УПЦ будут стоять в новом году говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    "Надо понимать, что главная цель — даже не автокефалия, о которой постоянно говорят власти. Все нападки — это попытка создать подконтрольную Банковой церковь, которая рассматривается в качестве инструмента электорального воздействия на украинцев. Для АП не важно, будет ли эта церковь суверенной или непризнанной, будут ли там молиться православным святым или на пришествие марсиан. Главное — в нее должны входить большинство украинцев и она должна контролироваться окружением президента", - отмечает эксперт.

    По мнению Бортника, скандальные законы 4128 и 4511 являются частью шантажа со стороны власти.

    "По сути, законы — это определенные "флажки", на которых пиарятся те или иные депутаты. Такие инициативы выступают элементами шантажа информационно-политического давления, как на священников УПЦ, так и на прихожан. Но до принятия не дойдет — законопроекты грозят огромной порцией критики со стороны Запада и правозащитных организаций. Наиболее опасно подковерное давление на священноначалие церкви с попыткой "дрессировки", которая направлена на реализацию политики Банковой. Опасными будут попытки захвата конкретных храмов, ведь из-за этого церковь уменьшается — люди боятся конфликтов и остаются дома. Наверняка увидим попытки дискредитации отдельных лиц в УПЦ", — говорит Бортник.

    Читайте также: Онуфрий и Филарет. Почувствуйте разницу

    Между тем, по словам политолога, именно Украинская православная церковь остается тем связующим звеном, которое способно объединить Украину с потерянными ею территориями.

    "Сегодня только благодаря церкви остаются надежды не просто на возвращение пленнных, но и на реинтеграцию Донбасса, возвращение хотя бы социальной коммуникации с Крымом. УПЦ остается единственным инструментом, который "сшивает" Украину с этими территориями", — резюмировал эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Обмен валют
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?