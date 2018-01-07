Бортник: власть намерена создать подконтрольную церковь

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Немного ослабив свою хватку под конец 2017-го, в новом году власть намерена с двойным рвением продолжить свою атаку на Украинскую православную церковь. Скандальные законы, дискредитация духовенства, захваты храмов — в арсенале политиков-патриотов хватает инструментов воздействия на "ворожу церкву".

О том, какие вызовы перед УПЦ будут стоять в новом году говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Надо понимать, что главная цель — даже не автокефалия, о которой постоянно говорят власти. Все нападки — это попытка создать подконтрольную Банковой церковь, которая рассматривается в качестве инструмента электорального воздействия на украинцев. Для АП не важно, будет ли эта церковь суверенной или непризнанной, будут ли там молиться православным святым или на пришествие марсиан. Главное — в нее должны входить большинство украинцев и она должна контролироваться окружением президента", - отмечает эксперт.

По мнению Бортника, скандальные законы 4128 и 4511 являются частью шантажа со стороны власти.

"По сути, законы — это определенные "флажки", на которых пиарятся те или иные депутаты. Такие инициативы выступают элементами шантажа информационно-политического давления, как на священников УПЦ, так и на прихожан. Но до принятия не дойдет — законопроекты грозят огромной порцией критики со стороны Запада и правозащитных организаций. Наиболее опасно подковерное давление на священноначалие церкви с попыткой "дрессировки", которая направлена на реализацию политики Банковой. Опасными будут попытки захвата конкретных храмов, ведь из-за этого церковь уменьшается — люди боятся конфликтов и остаются дома. Наверняка увидим попытки дискредитации отдельных лиц в УПЦ", — говорит Бортник.

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Между тем, по словам политолога, именно Украинская православная церковь остается тем связующим звеном, которое способно объединить Украину с потерянными ею территориями.

"Сегодня только благодаря церкви остаются надежды не просто на возвращение пленнных, но и на реинтеграцию Донбасса, возвращение хотя бы социальной коммуникации с Крымом. УПЦ остается единственным инструментом, который "сшивает" Украину с этими территориями", — резюмировал эксперт.