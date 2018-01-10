Церковь (вне) политики. Кому служат "правильные" украинские религиоведы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Кому служат украинские религиоведы? Сами они утверждают, что выступают с позиции светских исследователей. Следовательно, надо бы нам предположить, что они в своих исследованиях руководствуются (как это должно ученым) принципами объективности и непредвзятости.

Однако после состоявшейся в среду в Киеве пресс-конференции с участием религиоведов необходимость в подобных предположениях отпала сама собой. Такое вот субъективное мнение сложилось у автора… Возможно, мы в разных живем мирах. Впрочем, пусть читатель сам сделает выводы.

О значимости событий

На первое месте по значимости в религиозной жизни Украины в 2017 году заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Отделения религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович поместила празднование 500-летия Реформации. Важная дата, не будем спорить – но если говорить об Украине, то самая ли важная?

На втором месте по значимости – запрет организации "Свидетели Иеговы" в России и конфискация их имущества.

"Это свидетельствует о том, что религиозная свобода в мире находится под постоянными притеснениями, но такого масштабного запрета конфессии мы не знаем со времен Второй мировой войны", — отметила Филипович.

Она добавила, что "это событие касается не только России".

На третьем месте — Архиерейский собор Русской православной церкви, поскольку он, по словам исследовательницы, "признал Киев центром для Украинской православной церкви, и это немного изменило, скажем, политические и профессиональные отношения между этими двумя мощнейшими православными центрами".

На четвертом месте по значимости – решение президента США Дональда Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля.

На пятом месте такое событие: "в 2017 году в Вашингтоне создан и открыт еще один музей… уникальный музей Библии".

"Я всех призываю, будете в Вашингтоне, обязательно посетите этот музей", – завершила Филипович перечисление самых важных событий в религиозной жизни мира и Украины.

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Кто пленных освободил

Перейдя к тенденциям, исследовательница выразила удовлетворение по тому поводу, что 2017 год на Украине "не стал годом празднования 100-летнего юбилея Октябрьской революции".

Филипович также выразили радость по случаю освобождения из плена историка Игоря Козловского – "очень много людей и организаций приложили усилия для того, чтобы освободить этого известного ученого".

О содействии неких международных организаций заявила и старший научный сотрудник Отделения религиоведения Института философии имени Г. Сковороды НАНУ Вита Титаренко.

Отметим: среди многих загадочных "людей и организаций" не были, однако, упомянуты УПЦ и РПЦ, митрополит Онуфрий и патриарх Кирилл. А ведь это благодаря их усилиям стал возможным масштабный обмен пленными, и УПЦ уже подала списки для нового обмена (об этом украинские СМИ почему-то не вспоминают).

Похвалила религиовед Верховную Раду – за то, что депутаты в 2017 году приняли "больше законов, чем было принято за предыдущие 25 лет". Филипович отметила решение о праздновании на государственном уровне Рождества 25 декабря и выразила сожаление по поводу того, что до сих пор не проголосован законопроект №4128 (вызвавший возмущение прихожан УПЦ, считающих, что законопроект облегчает рейдерский захват храмов – Ред.). По мнению исследовательницы, "после разъяснений" к законопроекту не будет уже столько претензий.

Среди важных и позитивных событий Филипович назвала, в частности, "активное включение в общественную жизнь" Украины неких мусульман, выступающих с "патриотических" позиций, передачу Украине денег от Папы Римского, а также принятие законов, внедряющих "штатное капелланство" в Нацгвардии и в ВСУ.

Блокада лавры? Так люди "вернулись с фронта"

Тяжелое время переживает Украина, и ситуация может многократно ухудшиться в случае разжигания межконфессиональных конфликтов. Об этом предупреждают многие эксперты, представители церкви, такой перспективой обеспокоены прихожане. Но религиоведы, кажется, опасности не видят.

Отвечая на вопрос о недавней блокаде радикалами из организации "С14" въезда в Киево-Печерскую лавру, старший научный сотрудник Отделения религиоведения Института философии НАНУ Оксана Горкуша отметила, что "общество сегодня… возмущено".

По ее словам, хотелось бы, чтобы люди там (в лавре – Авт.) постепенно сами смогли "осознать" и "адаптироваться", чтобы "ситуация решалась со временем", но и радикалов можно понять: "люди вернулись с фронта".

И эти "вернувшиеся с фронта", по словам представителя академического института, "понимают – такой аргумент приводился – что УПЦ МП (религиовед использовала именно такой термин) поддерживала боевиков". И потому, дескать, представители "С14" сочли нужным потребовать от настоятеля лавры, "чтобы он высказал свою точку зрения относительно Крыма и относительно того, что происходит в стране".

Что тут сказать. Недавно пришлось мне видеть людей, действительно вернувшихся из АТО, не просто из АТО – из плена. И они вовсе не блокировали лавру, а благодарили митрополита Онуфрия за то, что тот вместе с патриархом Кириллом сделали для их освобождения и обмена. Сам предстоятель УПЦ во время встречи с освобожденными и их родными призвал прощать друг друга, говорил, что церковь должна действовать и действует "в плоскости милосердия".

Если перейдут черту

Находящиеся далеко от линии разграничения киевские религиоведы проявляют в своих речах куда большую воинственность, нежели представители порицаемой ими УПЦ…

По словам Горкуши, в 2018 году продолжится переход громад в "Киевский патриархат", так как он "более понятен украинцам". Тогда как УПЦ – "не на позиции правды"… Вот такие выводы делают представители украинского академического религиоведения.

Что ж, кто стоит на стороне правды, кто нет – все прояснится со временем. А пока политологи предупреждают: если радикалы перейдут "красную черту", если будет попытка захвата лавры, то Украина может заполучить еще и религиозную войну. А религиозные войны – самые страшные.

Напомним, в понедельник, 8 января, националисты провели блокаду въезда в Киево-Печерскую лавру. Как заявили активисты, они пришли протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ. Участники акции в ходе протеста жгли файеры и держали плакаты. Полиция не препятствовала радикалам. Националисты пообещали продолжить блокаду лавры в более серьезных масштабах.