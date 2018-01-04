Списки для нового обмена пленными в Донбассе уже поданы - УПЦ МП

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что списки для второго этапа обмена пленными в Донбассе уже поданы, в них предусматривается формула "10 на 10".

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29". Договоренность об этом обмене была достигнута в ходе встречи предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и Медведчуком.

"Обмен военными — это светлое событие. И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры… Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно", — цитирует митрополита сайт телеканала NewsOne.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может пройти в январе или феврале.

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