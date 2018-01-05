Онуфрий и Филарет. Почувствуйте разницу

Антон Книжкин, для РИА Новости Украина

Недавно после долгих и трудных переговоров состоялся первый за 15 месяцев большой обмен пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Позвонил знакомый, сказал: "Порошенко и Филарет освободили пленных!" — "Порошенко и Филарет?" — "Да, включи телевизор…". Что ж, если черпать информацию из украинских выпусков новостей, то так и получается: вот на экране освобожденные пленные, вот встречающий их президент, а вот рядом стоит глава непризнанного мировым православием "Киевского патриархата".

Обмен пленными: чья заслуга?

Но не могли же украинские телеканалы рассказать, что в организации обмена огромную роль сыграл проклинаемый ими же Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, к которому обратился Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. А к митрополиту за помощью обратились (и постоянно обращаются) родные тех, кто оказался в плену.

Об этом сам Предстоятель УПЦ рассказал во время встречи с делегацией освобожденных заложников и их родственников (и во время этой встречи последовали новые обращения, новые мольбы о помощи). Причины понятны.

"Почему просьбы об освобождении пленных направляли именно к Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю? Ответ очевиден: потому что с самого начала конфликта УПЦ отказалась становиться на чью-либо сторону в этой войне, а призывала к миру и братолюбию. УПЦ не отказалась от своей паствы ни на территории, подконтрольной киевским властям, ни на территории непризнанных ДНР и ЛНР. Несмотря на гонения и откровенную травлю в СМИ, Церковь продолжила нести свою спасительную миссию людям, по какую бы сторону конфликта они ни находились", — отмечает Кирилл Александров в статье, опубликованной на сайте "Союза православных журналистов".

Предстоятель УПЦ отметил в ходе встречи, что Церковь, в отличие от политиков, действует "в плоскости милосердия", призывая к прощению. Такая позиция находит отклик в православных душах — даже среди тех, кто по доброй воле или по призыву участвовал в АТО.

А о чем говорят униаты и раскольники из "Киевского патриархата"? Александров подчеркивает, что они заняли "очень жесткую политизированную позицию". И напоминает о высказываниях Филарета в адрес жителей Донбасса — что те, мол, страдают заслуженно, что они должны страданиями кровью искупить свой "грех" голосования на референдуме за независимость республик.

"После таких пассажей, после призывов к "войне до победного конца" представители и УПЦ КП, и УГКЦ закрыли для себя возможность хоть о чем-то договариваться с властями непризнанных ДНР и ЛНР, даже через посредников. Поэтому, несмотря на все заявления и красивые фотографии, заслуга и УГКЦ, и УПЦ КП в деле освобождения пленных равна нулю. Эти структуры и слова их представителей по ту сторону линии фронта просто не воспринимают", — отметил Александров.

На пороге религиозной войны

Ситуация вокруг обмена пленными — лишь один из штрихов общей неблагополучной ситуации. Скорее даже — взрывоопасной. Опираясь на поддержку нынешней власти и "активистов", представители раскольников и униатов планомерно захватывают храмы УПЦ.

По словам политолога, Директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, на Западной Украине уже захвачено, по разным данным, от 40 до 70 храмов УПЦ, процесс продолжается и может приобрести особенно опасные черты ближе к выборам.

Каноническую церковь травят олигархические СМИ, объявляя священников "агентами ФСБ" и "пособниками агрессора".

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В парламенте зарегистрированы и дожидаются своего часа так называемые "антицерковные" законопроекты, принятие которых облегчит захват храмов и может привести к установлению полного контролю государства над УПЦ.

Прихожан УПЦ это возмутило. У стен Верховной Рады прошло многотысячное молитвенное стояние, в результате депутаты отложили обсуждение законопроектов. Сейчас верующие собирают по всей стране подписи против антицерковных инициатив парламента. Но вряд ли это поможет.

Чему тут удивляться? Как отметил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, президенту Петру Порошенко нужна не настоящая независимая от государства церковь, но церковь "домашняя, обслуживающая его".

СМИ, политики и "духовный геноцид"

Потенциал конфликтности в религиозной сфере высок на всех уровнях. И эта конфликтность искусственно поддерживается политиками и подконтрольными медиа, в которых постоянно раздувают "пожары" больших и малых скандалов. Для этого подыскивают любые поводы.

Вот сейчас, как отмечает архимандрит Алипий (Светличный), "украинские СМИ вприпрыжку рассказывают о жестокосердии православного священника, отказавшегося отпевать двухлетнего малыша, который не был Крещен".

"Вернее, над ним провели обряд, похожий на Крещение, у филаретовцев. Священника сделали виноватым. В чем?" - пишет Алипий Светличный на своей странице в Facebook.

И напоминает: отпевание — не обязанность священника, он не работает в бюро услуг, "священник совершает священнодействие провождения в последний земной путь тела умершего верного христианина, опираясь на молитву Церкви".

"Священнодействия — особая привилегия для тех, кто в Церкви. Кто сохранил ей верность до конца.

Я обвиняю укрСМИ в разжигании ненависти на религиозной почве. Я обвиняю журналистов укрСМИ в невежестве и полной безграмотности. Я обвиняю политические силы, руководящие укрСМИ, которые умышленно превозносят раскольников и подвергают гонению верных Православной Церкви, создавая духовный геноцид в стране", — заявил в завершение Алипий. Судя по комментариям к посту, он выразил мнение многих.