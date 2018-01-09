Атака на Лавру. Будут и новые провокации - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На второй день после Рождества, 8 января националисты провели блокаду под Киево-Печерской лаврой в столице. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам.

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, власть и радикалы воспользовались шансом расшатать ситуацию вокруг УПЦ.

"С одной стороны, на фоне празднования Рождества Христова украинцы сегодня очень чувствительны к религиозной тематике. С другой — была ситуация в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать ребенка, которую власть и радикалы попытались использовать. Ситуация позволила в очередной раз расшатать ситуацию вокруг Украинской православной церкви. Совпали интересы власти, которая хочет поместную церковь, оппонентов УПЦ из "Киевского патриархата" и "правых" радикалов, готовых пиариться и которые рассматривают Лавру, как потенциально-привлекательный актив", — говорит политолог.

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Бортник уверен, что подобными действиями власть отвлекает внимание общества от важных вещей.

"Властью реализовывается политика по отвлечения внимания от роли УПЦ в обмене военнопленными, которая вызывает ревность у очень многих политиков. Отвлекают внимание и от письма главы "Киевского патриархата" Филарета к Патриарху Кириллу, которое демонстрирует, что "КП" демонстрирует готовность к диалогу и примирению. Накануне выборов то, что мы сегодня наблюдаем будет только усиливаться. Кто-то в Украине целенаправленно пытается расшатать ситуацию и создать внутри страны еще и религиозный конфликт, который может быть крайне опасен и иррациональный", — отмечает Бортник.

Кроме того, эксперт сомневается, что инициатива блокады Лавры исходила именно от националистов из "С-14".

"Руководители этой организации неоднократно говорили о своих связях с СБУ, привлекались в органы охраны общественного порядка. Эта структура тесно связана с властью и под Лаврой она реализовывала стратегию лиц, которые находятся при власти. Дальнейшие провокации неизбежны. Сегодня УПЦ рассматривают как нелояльную и неподконтрольную власти. Давление на церковь будет только возрастать. Сегодня политики делают все для того, чтобы втянуть церковь в политические разборки. В ситуацию должен вмешаться президент Украины, дать распоряжение правохранительным органам в отношении не вмешательства политиков в деятельность УПЦ", — резюмировал Бортник.