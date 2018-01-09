Хроника 8 января: блокада Киево-Печерской Лавры, убийство Ноздровской раскрыто

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 8 января, десятки националистов из организации С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, в Житомире ограбили собор: вынесли ценности и… выбросили похищенное, а в Киеве толпа ворвалась в стриптиз-клуб и открыла стрельбу. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Блокада Киево-Печерской Лавры

В понедельник несколько десятков националистов из организации С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты.

В МВД сообщили, за что убили Ноздровскую Страна/Youtube Националисты наступают на Лавру: семинаристы ответили пением

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявили подозрение. Подозреваемый Юрий Россошанский признался, что убил ее во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом, пишут СМИ. Задержанный приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской.

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В Киеве толпа ворвалась в стриптиз-клуб и открыла стрельбу

Группа неизвестных вечером в понедельник ворвалась в стриптиз-клуб на улице Большая Васильковская в Киеве и открыла стрельбу, спустя минуту мужчины выбежали и скрылись, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. "Буквально через минуту все нападавшие выбежали на улицу, сели в автомобиль и уехали. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы, ведутся поиски нападавших", — говорится в сообщении.

В Житомире ограбили собор: вынесли ценности и… выбросили похищенное

Ночью неизвестные ограбили Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира. Увидев хранительницу храма, двое молодых мужчин отобрали у женщины телефон и скрылись через другой выход. Впрочем, уже вскоре патрульные полицейские нашли похищенные из церкви вещи — их воры выбросили недалеко от места преступления.

В КМИС рассказали об уровне бедности в Украине

Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% — таковы данные Киевского международного института социологии, сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожая. Также она отметила, что наихудшая ситуация с уровнем бедности была в конце 1990 годов. Так, в 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Затем ситуация улучшалась, и за 10 лет — до 2008-го — уровень бедности снизился до 11%.

В Польше разгорается скандал из-за сине-желтой униформы для украинцев

Международная компания Lindab, имеющая производственные мощности под Варшавой, обязала работников из Украины носить одежду в цветах национального флага. По информации СМИ, о таком решении руководства завода сообщил один из возмущенных этим фактом клиентов. В свою очередь руководитель завода отверг обвинения в свой адрес. По его словам, так он "помечает" сотрудников, которые не разговаривают по-польски.

В США назвали победителей премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе 8 января состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим драматическим фильмом был назван "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, который также получил "Золотой глобус за лучший сценарий. Картина Греты Гервиг "Леди Берд" стала лучшим фильмом-комедией. В номинации "Лучший режиссер" награду получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".

Умер первый зять Тимошенко

Скончался 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. О смерти бывшего мужа Евгении Тимошенко на своей странице в Facebook сообщил украинский байкер Александр Сирота. Причина смерти не называется. Шон Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012.

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Именно 8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси. В этот же день в 1918 году президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу "14 пунктов" — проект договора, по которому была установлена гегемония США в международной политике и обеспечены благоприятные условия для американских монополий на мировом рынке.