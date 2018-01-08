В кино - только девушки. Как в США вручали "Золотой глобус"

Как сообщает euronews, лучшим мини-сериалом была признана "Большая маленькая ложь".

От лица съемочной группы за оценку работы поблагодарила актриса и со-продюсер сериала Риз Уизерспун, она также заявила, что благодарит всех, "кто нарушил заговор молчания, кто говорил открыто о насилии и домогательствах".

Исполнение главной роли в сериале "Рассказ служанки" принесло Элизабет Мосс "Золотой глобус".

А почетный "Золотой глобус" — приз Сесиля де Милля — был вручен Опре Уинфри, популярной телеведущей.

Смотрите также: Соблазнительные девушки в Рио-де-Жайнеро устроили неистовые пляски