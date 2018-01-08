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    В кино - только девушки. Как в США вручали "Золотой глобус"

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    В числе награжденных на нынешней церемонии вручения "Золотых глобусов" доминировали фильмы о сильных и безвольных, пожилых и молодых, счастливых и несчастных, - но почти всегда женщинах.
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    Как сообщает euronews, лучшим мини-сериалом была признана "Большая маленькая ложь".

    От лица съемочной группы за оценку работы поблагодарила актриса и со-продюсер сериала Риз Уизерспун, она также заявила, что благодарит всех, "кто нарушил заговор молчания, кто говорил открыто о насилии и домогательствах". 

    Исполнение главной роли в сериале "Рассказ служанки" принесло Элизабет Мосс "Золотой глобус".

    А почетный "Золотой глобус" — приз Сесиля де Милля — был вручен Опре Уинфри, популярной телеведущей.

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