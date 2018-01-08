В КМИС рассказали об уровне бедности в Украине

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% — таковы данные Киевского международного института социологии, сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожая, передает "DT.ua".

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"В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое — до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%", — отметила Захожая.

Также она отметила, что наихудшая ситуация с уровнем бедности была в конце 1990 годов. Так, в 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Затем ситуация улучшалась, и за 10 лет — до 2008-го — уровень бедности снизился до 11%.

Ранее заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько заявила, что украинцы не являются самыми бедными в Европе.