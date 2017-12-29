Скаршевский: бедных в Украине на бумаге меньше, а реально – больше

РИА Новости Украина

Уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

"В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%", – сказал Рева.

По его словам, на улучшение этого показателя повлияло повышение соцстандартовв в Украине, а также рост зарплаты. Кроме того, министр отметил, что в этом году увеличилось количество трудоустроенных жителей.

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Заявление Ревы о снижения количества бедных украинцев на своей странице в Facebook прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что количество бедных граждан, чьи доходы ниже фактического прожиточного минимума в Украине, уменьшилось на 15% — с 54,5% в 2016-м до 39,4% в 2017 году. Правда, при этом он забыл добавить, что субсидии по жилищно-коммунальным услугам (которые добавляются к доходам граждан) увеличились на 26 млрд грн — с 44 млрд грн в 2016-м до 70 млрд грн в 2017 году. Увеличили бы до 100 млрд грн, бедных по статистике стало бы еще меньше", – сообщил экономист.

Кроме этого, продолжил он, если сравнивать 2017-й с 2014 годом (более ранних статданных Держкомстат, к сожалению, не дает), то количество бедных граждан, имеющих доходы ниже фактического прожиточного минимума, не уменьшилось, а увеличилось на 10,4 млн человек (!) – с 6,3 млн в 2014-м до 16,7 млн человек в 2017 году.

"Что называется, не мешки таскать", – образно подытожил Скаршевский.