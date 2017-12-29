наверх
29.12.201717:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Скаршевский: бедных в Украине на бумаге меньше, а реально – больше

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (791)

    (обновлено: )11
    Если сравнивать 2017-й с 2014-м годом, количество бедных украинцев увеличилось на 10,4 млн человек (!) – с 6,3 млн в 2014-м до 16,7 млн человек в 2017 году, отмечает экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Мужчина просит милостыню
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Соцсети: в стране стало меньше бедных... вымерли просто

    Уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

    "В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%", – сказал Рева.

    По его словам, на улучшение этого показателя повлияло повышение соцстандартовв в Украине, а также рост зарплаты. Кроме того, министр отметил, что в этом году увеличилось количество трудоустроенных жителей.

    Читайте также: Особенная гордость. Украина – беднейшая страна Европы 

    Заявление Ревы о снижения количества бедных украинцев на своей странице в Facebook прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украина в 2017-ом: бедность, неравенство, нарушения прав человека

    "Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что количество бедных граждан, чьи доходы ниже фактического прожиточного минимума в Украине, уменьшилось на 15% — с 54,5% в 2016-м до 39,4% в 2017 году. Правда, при этом он забыл добавить, что субсидии по жилищно-коммунальным услугам (которые добавляются к доходам граждан) увеличились на 26 млрд грн — с 44 млрд грн в 2016-м до 70 млрд грн в 2017 году. Увеличили бы до 100 млрд грн, бедных по статистике стало бы еще меньше", – сообщил экономист.

    Кроме этого, продолжил он, если сравнивать 2017-й с 2014 годом (более ранних статданных Держкомстат, к сожалению, не дает), то количество бедных граждан, имеющих доходы ниже фактического прожиточного минимума, не уменьшилось, а увеличилось на 10,4 млн человек (!) – с 6,3 млн в 2014-м до 16,7 млн человек в 2017 году.

    "Что называется, не мешки таскать", – образно подытожил Скаршевский.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рейтинг самых красивых людей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия