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    Соцсети: в стране стало меньше бедных... вымерли просто

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    (обновлено: )379130
    Бедных в Украине стало меньше - таким воодушевляющим отчетом порадовал накануне Нового года сограждан министр соцполитики Андрей Рева. Что же стало причиной такого заявления, и что думают по этому поводу сами, уже не такие бедные, украинцы?
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    А украинцы-то прибедняются… Количество бедных граждан Украины, имеющих доходы меньше реального прожиточного минимума, уменьшилось почти на 15%. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева: "уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих людей — с 44% до 26,9%". Он убежден, что причиной такой положительной тенденции стало повышение социальных стандартов и средней заработной платы на 37% в течение одного только 2017 года.

    Однако в соцсетях оптимистичная статистика министра подверглась самой жесточайшей критике: "Сократилось число бедных? Часть вымерла, а часть выехала за пределы страны в поисках лучшей судьбы…"; " У пана Ревы двойные стандарты. С одной стороны безроботный — считается как маленький олигарх при оформлении субсидии. А вот что касается чиновников, то тут он конечно на 1000% прав, их стало гораздо меньше – бедных…". " Знать такие точные цифры сокращения бедного населения может только человек, напрямую связанный с фирмами ритуальных услуг", — полагают украинцы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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