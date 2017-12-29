Соцсети: в стране стало меньше бедных... вымерли просто

Тимур Громов, РИА Новости Украина

А украинцы-то прибедняются… Количество бедных граждан Украины, имеющих доходы меньше реального прожиточного минимума, уменьшилось почти на 15%. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева: "уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих людей — с 44% до 26,9%". Он убежден, что причиной такой положительной тенденции стало повышение социальных стандартов и средней заработной платы на 37% в течение одного только 2017 года.

Однако в соцсетях оптимистичная статистика министра подверглась самой жесточайшей критике: "Сократилось число бедных? Часть вымерла, а часть выехала за пределы страны в поисках лучшей судьбы…"; " У пана Ревы двойные стандарты. С одной стороны безроботный — считается как маленький олигарх при оформлении субсидии. А вот что касается чиновников, то тут он конечно на 1000% прав, их стало гораздо меньше – бедных…". " Знать такие точные цифры сокращения бедного населения может только человек, напрямую связанный с фирмами ритуальных услуг", — полагают украинцы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook