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    Экономика

    Рева сообщил о сокращении уровня бедности в Украине

    (обновлено: )9003
    В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%, сообщил министр.
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    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

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    "В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%", — сказал Рева.

    По его словам, на улучшение этого показателя повлияло повышение соцстандартовв в Украине, а также рост зарплаты.

    Кроме того, он отметил, что в этом году увеличилось количество трудоустроенных жителей. "В 2017 году были трудоустроены 746 тысяч человек", — сказал министр.

    Также в этом году ожидается рост Фонда оплаты труда до 796,3 миллиарда гривен, что на 36,1% больше, чем в 2016 году, когда он составлял почти 585 миллиардов гривен, добавил Рева.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко уверял, что в Украине завершается период затягивания поясов. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост цен в текущем году обусловлен улучшением потребительских настроений и увеличением инвестиций на фоне восстановления экономики.

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