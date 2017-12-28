Рева сообщил о сокращении уровня бедности в Украине

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

"В течение года, по данным Госслужбы статистики и по методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%", — сказал Рева.

По его словам, на улучшение этого показателя повлияло повышение соцстандартовв в Украине, а также рост зарплаты.

Кроме того, он отметил, что в этом году увеличилось количество трудоустроенных жителей. "В 2017 году были трудоустроены 746 тысяч человек", — сказал министр.

Также в этом году ожидается рост Фонда оплаты труда до 796,3 миллиарда гривен, что на 36,1% больше, чем в 2016 году, когда он составлял почти 585 миллиардов гривен, добавил Рева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко уверял, что в Украине завершается период затягивания поясов. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост цен в текущем году обусловлен улучшением потребительских настроений и увеличением инвестиций на фоне восстановления экономики.