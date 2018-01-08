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    В Житомире ограбили собор: вынесли ценности и... выбросили похищенное

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (131)

    (обновлено: )30506
    Грабители проникли внутрь храма и начали срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. Также они отобрали у хранительницы храма телефон и скрылись через другой выход.
    В Житомире ограбили кафедральный собор
    УНН

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира сегодня ночью ограбили неизвестные, эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко.

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    Событие произошло сегодня около трех ночи. Неизвестные, воспользовавшись тем, что в храме временно были открыты двери, проникли внутрь и начали срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. 

    Увидев хранительницу храма, двое молодых мужчин отобрали у женщины телефон и скрылись через другой выход.

    Впрочем, уже вскоре патрульные полицейские нашли похищенные из церкви вещи — их воры выбросили недалеко от места преступления.

    "В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц ночных воров. В настоящее время по данному факту начато уголовное производство", — сообщила Алла Ващенко.

    Ранее сообщалось, что в селе Дальник Овидиопольского района Одесской области были ограблены Свято-Казанский храм, а также воскресная школа и церковный дом при храме.

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