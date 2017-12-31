Храм и воскресную школу ограбили в Одесской области

КИЕВ, 31 дек — РИИ Новости Украина. В селе Дальник Овидиопольского района Одесской области были ограблены Свято-Казанский храм, а также воскресная школа и церковный дом при храме, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Было похищено около 500 гривен, пожертвованных прихожанами.

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"Не найдя больше ничего, кроме нескольких банок домашней консервации, принесенных селянами на панихиду, и рождественских сладких подарков для деток из воскресной школы, грабители перевернули внутри церковные кружки для пожертвований и панихидный стол", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в воскресной школе "злоумышленники разбросали все вещи и перевернули все вверх дном".

church.ua Ограбление храма в Одесской области

"Сразу после обнаружения следов взлома на место происшествия настоятелем храма была вызвана следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела Национальной полиции Украины, которая внесла данное правонарушение в единый реестр уголовных производств и начала следственные действия", — сообщают в епархии.

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Это уже 19-е ограбление Православного храма в Одесской епархии за уходящий 2017 год. Ни одно из этих преступлений не раскрыто.