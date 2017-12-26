наверх
26.12.201717:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове ограбили бизнес-леди: заклеили рот скотчем и вынесли более 700 тыс грн

    (обновлено: )15620
    Преступники выдавили окно на балконе второго этажа и проникли в квартиру женщины. Затем, пригрозив хозяйке ножом и пистолетом, воры применили физическую силу, заклеили женщине рот липкой лентой и забрали сбережения.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ночью 25 декабря в Немышлянском районе Харькова трое злоумышленников в масках и с оружием ограбили предпринимательницу. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Подозреваемого в грабеже полицейские задержали.

    Пострадавшая рассказала, что около 03:00 бандиты выдавили окно на балконе второго этажа и проникли в ее квартиру. Затем, пригрозив хозяйке ножом и пистолетом, воры применили физическую силу, заклеили женщине рот липкой лентой и забрали сбережения. Они вынесли из квартиры $16 тысяч, 10 тысяч евро и ювелирные украшения.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и руководство областной полиции, а также бригада скорой.

    Напомним, в Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Обмен пленными. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США