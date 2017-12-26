В Харькове ограбили бизнес-леди: заклеили рот скотчем и вынесли более 700 тыс грн

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ночью 25 декабря в Немышлянском районе Харькова трое злоумышленников в масках и с оружием ограбили предпринимательницу. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемого в грабеже полицейские задержали.

Пострадавшая рассказала, что около 03:00 бандиты выдавили окно на балконе второго этажа и проникли в ее квартиру. Затем, пригрозив хозяйке ножом и пистолетом, воры применили физическую силу, заклеили женщине рот липкой лентой и забрали сбережения. Они вынесли из квартиры $16 тысяч, 10 тысяч евро и ювелирные украшения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и руководство областной полиции, а также бригада скорой.

Напомним, в Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита.