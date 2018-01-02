В Харькове подросток с ножницами пытался ограбить санитарку больницы

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. В Харькове 17-летний подросток пытался при помощи ножниц ограбить санитарку медицинского учреждения, украсть у нее деньги и мобильный телефон.

"Потерпевшая нажала кнопку охраны, после чего нападающий убежал. Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, прибывшая на место происшествия, совместно с нарядом полиции охраны задержала 17-летнего жителя Харькова", — сообщает подробности полиция.

hk.npu.gov.ua Подросток, напавший на санитарку

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в селе Дальник Овидиопольского района Одесской области были ограблены Свято-Казанский храм, а также воскресная школа и церковный дом при храме.