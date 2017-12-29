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29.12.201712:41
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    Во Львове ограбили детсад: вынесли технику

    (обновлено: )254
    Помимо того, что вынесли музцентр, два процессора и ноутбук, сломали два пластиковых окна первого этажа, разбросали документы, тумбочки, уничтожили замки, двери.
    Во Львове ограбили детсад
    zaxid.net

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Во Львове не улице Семьи Крушельницких неизвестные ограбили детское дошкольное учебное заведение №45 "Солнышко". Об этом изданию ZAXID.net рассказала заведующая учреждением Наталья Шергина.

    "Сломали два пластиковых окна первого этажа не с освещенной улицы, а с внутренней стороны, там, где домов нет. Разбросали документы, тумбочки, уничтожили замки, двери", — рассказала женщина.

    Воры проникли в здание утром. Это случилось тогда, когда сторож ходил на обход. Когда она пришла, то заметила сломанные окна и следы.

    Сообщается, что грабители вынесли маленькие телевизоры с музыкальными центрами, два процессора, а также ноутбук воспитательницы.

    Из-за работы в садике сотрудников полиции родителей просят по возможности забрать детей домой.

    Напомним, в Киеве ограбили приемную народного депутата.

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