В Польше разгорается скандал из-за сине-желтой униформы для украинцев

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Международная компания Lindab, имеющая производственные мощности под Варшавой, обязала работников из Украины носить одежду в цветах национального флага, сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

О решении руководства на заводе, расположенном в поселке Верухове, сообщил один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением – независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.

"Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом", — заявил клиент на условиях анонимности.

В свою очередь руководитель завода Михал Вроблевский отверг обвинения в свой адрес. По его словам, так он "помечает" сотрудников, которые не разговаривают по-польски.

"У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики – зеленые, бригадиры – красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски", — пояснил он.

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Между тем, в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлена просьба разобраться с ситуацией.

Напомним, изменения в правила трудоустройства иностранцев вступили в силу в Польше с 1 января. Соответствующие законопроект приняты, в частности, с целью приведения польского законодательства в соответствии с директивой Европейского парламента № 2014/36/ЕС от 26 февраля 2014 года "Об условиях въезда и пребывания граждан третьих стран с целью трудоустройства в качестве сезонного работника". Теперь в Польше расширяется существующая система допуска иностранцев на рынок труда республики.