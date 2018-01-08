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    Спиридонов: власть не дает украинцам хлеба, но топит в новостях и шоу

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (96)

    (обновлено: )598110
    Реальной объединяющей идеей для украинцев могло бы стать повышение благосостояния, но вместо работы в этом направлении власть просто крутит шумный калейдоскоп новостей, отмечает политолог Николай Спиридонов.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украинские власти в начале 2018 года фактически оказались в идеологическом вакууме. Непонятно, что обещать и чем "подкармливать" украинцев. Из идеи евроинтеграции выжали максимум: получили безвиз и европейских тарифы с ценами. А что касается вступления в ЕС, то "с той стороны" отчетливо дали понять, что Украину не ждут. По крайней мере, в ближайшие лет 20-30.

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    Получается, что остается только идея "прочь от России": отсюда постоянно ужесточающаяся риторика и новые ограничения для россиян.

    При этом сегодня тем, которые объединили бы все украинское общество, просто-напросто нет, рассказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов. Если в 2014 году значительную часть общества, хотя бы больше половины, можно было объединить на военных темах, сейчас уже и того не получается, добавляет он.

    "На национальных, националистических идеях, я думаю, можно объединить только 20-25% населения. Зато этот процент населения может быть более шумным, создает такой шумовой информационный эффект в тех же соцсетях, что кажется, что объединили 50% общества, хотя на самом деле 20-25% и может даже ниже. Поэтому, на самом деле, тут таких тем, которые бы объединили общество в пользу власти, практически нет", — отмечает политолог.

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    Единственная тема, реально объединяющая общество, — это благосостояние самого общества, повышение уровня жизни, уверен Спиридонов. Но, к сожалению для власти, ей особо нечего предъявить в этом плане.

    "Нет таких успехов, таких результатов. Попытаются, конечно, в предвыборный (2018) или выборный (2019) год улучшить ситуацию. Попытаются немного поднять социалку, пенсии, минимальную зарплату. Но не особо. Потому что особых таких ресурсов нет", — говорит эксперт.

    А что будет делать власть, прогнозирует он, так это постоянно отвлекать внимание украинцев различными шоу.

    "Вот, например, даже когда я 31 декабря включил телевизор часов в 4-5 вечера, там транслировали очередной суд, судебное дело. На этот раз над харьковским мужчиной, который захватывал отделение почты. Постоянно нам показывают суды над кем-нибудь. Если не над высокопоставленными лицами, то хотя бы над виновниками ДТП, захватчиками. Может быть, и до грабителей дойдут…. Отвлекают внимание на поток ненужных новостей", — подчеркнул политолог.

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    Он рассказал, что изучал результаты качественного социологического опроса одной из компаний. И там "с некоторым ужасом увидел, что по результатам больше половины украинцев уже не помнят, что Юлия Тимошенко была премьер-министром. Просто у людей это из головы вылетело".

    "Обычно главная информационная тема держится максимум неделю. Сейчас главной информационной темой стало убийство Ирины Ноздровской, которая названа известной правозащитницей. Хотя я вроде как стабильно слежу за информационным потоком, я с большим трудом узнал, сколько ей было лет. Потому что на самом деле информации о ней не много. Естественно, сейчас для власти это стало вызовом — это расследование. Так же в первую неделю предыдущего года стала ситуация с Пашинским, когда он стрелял из ружья по прохожему на дороге, господину Химикусу. Если сейчас спросить у населения, кто такой Химикус, его твердо мало кто вспомнит", — констатировал Спиридонов.

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    В целом, вместо какой-то общей идеи, идеологии украинцам показывают калейдоскоп постоянно сменяющихся новостей, которые подаются как главная проблема, добавляет политолог.

    "При всем уважении к госпоже Ноздровской, изменится ли что-то в жизни простых украинцев? Это мало их заденет. Потому что, в общем-то, расследовали или не расследовали… Конечно, приятно будет, если расследуют, но все равно это нас мало затронет, а нам это подают, как самую главную новость. Те же митинги Саакашвили. Тоже они явно не приводят к повышению благосостояния населения — это скорее шумовой эффект. И так мы видим очень много-много шумового эффекта, много шоу, а с идеологической точки зрения нет какой-то объединяющей идеи. Вернее, идея есть, но реализовать ее, повысить благосостояние, пока не получается", — рассказал Спиридонов.

    Также нельзя назвать объединяющей идеей, например, антикоррупционный суд (одно из требований протестов Саакашвили): по мнению эксперта, 80% населения Украины вообще не очень четко понимает, о чем идет речь.

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    "Национальные идеи не катят, военные идеи — тоже не особо. Поэтому, пожалуй, каждый украинец хотел бы жить чуть лучше материально, включая даже миллиардеров — им тоже не хватает", — подытожил политолог.

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