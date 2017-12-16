Иногда они возвращаются. Спиридонов о "бывших" политиках

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В украинском медиапространстве вновь замелькали "политики из прошлого". Бывший лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан вернулся в Украину – ранее сообщалось, что он лечится в Израиле, куда выехал на основании предоставленного Днепровским райсудом Киева разрешения.

Суд разрешил бывшему главе Госагентства Владиславу Каськиву выезжать заграницу, хотя Каськив и дальше обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору ив суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.

А экс-президент Виктор Янукович вернулся в публичный и, казалось бы, прерванный процесс по его обвинениям в государственной измене. Подсудимый вернул своего первого адвоката Виктора Сердюка, вызывавшего на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова. При этом планируется допрос самого Януковича.

Подобная активность "бывших" политиков наводит на мысль о возможных скорых переменах в стране, ведь даже уйдя из больших кабинетов, экс-первые лица и чиновники не утрачивают хватки и политической "чуйки".

Здесь все – "бывшие"

Хотя в сегодняшней Украине практически все политики – представители прошлых и позапрошлых политических циклов, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

"А что, Порошенко – не политик бывшего цикла? Он был одним из основателей Партии регионов, депутатом Верховной Рады с 1998 года. Разве Тимошенко – не политик предыдущего цикла?" – перечислил Спиридонов.

А что касается "возвращенцев", приближается новый электоральный цикл, новые выборы в Верховную Раду, которые даже если будут плановыми, то все равно уже относительно недалеко – осталось меньше 2 лет, напоминает эксперт.

"Разумеется, что активизируются перед выборами, стараются проявить максимальную активность, чтобы были шансы стать как минимум депутатами, а еще лучше – сколотить свою фракцию. Потому что когда власть только приходит – Кучма, Янукович, Порошенко – очень сложно составлять конкуренцию. Но в преддверии очередных выборов система начинает немного шататься и появляются шансы достаточно успешно вернуться в политику для самых разных фигур. А принципиально новых фигур в украинской политике практически нет. Многие были еще в обойме Леонида Даниловича Кучмы", – подчеркнул политолог.

Старые-новые лица

Спиридонов также ответил на вопрос, может ли вернуться кто-то еще из "бывших".

"Экс-депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук возвращается в политику, судя по всему – достаточно активно. Он грамотно себя ведет, говорит, что не идет в президенты. Так и надо: чем дольше человек позиционирует себя просто общественным деятелем, тем больше у него шансов. Потому что надо начинать позиционировать себя политиком как можно позже", – заявил эксперт.

Активизировались, продолжает он, многие политики из бывшей Партии регионов: "потому что многие из них были запуганы, а сейчас начали активнее себя пиарить – та же Анна Герман ведет свою авторскую программу" (на одном из украинским телеканалов – Ред.).

Активничает, отмечает Спиридонов, журналист Дмитрий Гордон. Его хоть формально и сложно назвать представителем политикума (он был только депутатом Киевсовета), но Гордон "очень активно зашевелился, практически на всех каналах присутствует".

"Я не думаю, что ему нужен пиар ради пиара. С большой вероятностью тоже – собирается в политику идти, хотя категорически это отрицает", – сообщил политэксперт.

Также Спиридонов упомянул экс-депутата ВР и ярую сторонницу украинизации Ирину Фарион, которая вновь стала публично активной, и лидера "Свободы" Олега Тягнибока.

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"Тягнибок выпал из электорального цикла 2014-17, они ("Свобода") достаточно неожиданно не прошли в Верховную Раду. Сейчас Олег Тягнибок вновь активизируется, ходит по тем же эфирам. А "Свобода" и некоторые другие националисты достаточно активно поддерживают Михаила Саакашвили", – сказал политолог.

В целом же, резюмирует он, бизнес- и политические элиты начинают ориентироваться на новый электоральный цикл и начинают активно думать, как в нем участвовать.