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    Иногда они возвращаются. Спиридонов о "бывших" политиках

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (47)

    (обновлено: )13
    Приближаются выборы в Верховную Раду, отсюда – активное шевеление старых и относительно новых политиков и кандидатов в политики, считает политолог Николай Спиридонов.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В украинском медиапространстве вновь замелькали "политики из прошлого". Бывший лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан вернулся в Украину – ранее сообщалось, что он лечится в Израиле, куда выехал на основании предоставленного Днепровским райсудом Киева разрешения. 

    Суд разрешил бывшему главе Госагентства Владиславу Каськиву выезжать заграницу, хотя Каськив и дальше обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору ив суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд и дело. Янукович из обвиняемого превращается в прокурора

    А экс-президент Виктор Янукович вернулся в публичный и, казалось бы, прерванный процесс по его обвинениям в государственной измене.  Подсудимый вернул своего первого адвоката Виктора Сердюка, вызывавшего на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова. При этом планируется допрос самого Януковича. 

    Подобная активность "бывших" политиков наводит на мысль о возможных скорых переменах в стране, ведь даже уйдя из больших кабинетов, экс-первые лица и чиновники не утрачивают хватки и политической "чуйки". 

    Здесь все – "бывшие"

    Хотя в сегодняшней Украине практически все политики – представители прошлых и позапрошлых политических циклов, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

    "А что, Порошенко – не политик бывшего цикла? Он был одним из основателей Партии регионов, депутатом Верховной Рады с 1998 года. Разве Тимошенко – не политик предыдущего цикла?" – перечислил Спиридонов.

    А что касается "возвращенцев", приближается новый электоральный цикл, новые выборы в Верховную Раду, которые даже если будут плановыми, то все равно уже относительно недалеко – осталось меньше 2 лет, напоминает эксперт. 

    "Разумеется, что активизируются перед выборами, стараются проявить максимальную активность, чтобы были шансы стать как минимум депутатами, а еще лучше – сколотить свою фракцию. Потому что когда власть только приходит – Кучма, Янукович, Порошенко – очень сложно составлять конкуренцию. Но в преддверии очередных выборов система начинает немного шататься и появляются шансы достаточно успешно вернуться в политику для самых разных фигур. А принципиально новых фигур в украинской политике практически нет. Многие были еще в обойме Леонида Даниловича Кучмы", – подчеркнул политолог.

    Портфели. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Пока у власти проблемы. В Украину возвращаются политики из прошлого

    Старые-новые лица

    Спиридонов также ответил на вопрос, может ли вернуться кто-то еще из "бывших".

    "Экс-депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук возвращается в политику, судя по всему – достаточно активно. Он грамотно себя ведет, говорит, что не идет в президенты. Так и надо: чем дольше человек позиционирует себя просто общественным деятелем, тем больше у него шансов. Потому что надо начинать позиционировать себя политиком как можно позже", – заявил эксперт. 

    Активизировались, продолжает он, многие политики из бывшей Партии регионов: "потому что многие из них были запуганы, а сейчас начали активнее себя пиарить – та же Анна Герман ведет свою авторскую программу" (на одном из украинским телеканалов – Ред.). 

    Активничает, отмечает Спиридонов, журналист Дмитрий Гордон. Его хоть формально и сложно назвать представителем политикума (он был только депутатом Киевсовета), но Гордон "очень активно зашевелился, практически на всех каналах присутствует". 

    "Я не думаю, что ему нужен пиар ради пиара. С большой вероятностью тоже – собирается в политику идти, хотя категорически это отрицает", – сообщил политэксперт. 

    Также Спиридонов упомянул экс-депутата ВР и ярую сторонницу украинизации Ирину Фарион, которая вновь стала публично активной, и лидера "Свободы" Олега Тягнибока

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    "Тягнибок выпал из электорального цикла 2014-17, они ("Свобода") достаточно неожиданно не прошли в Верховную Раду. Сейчас Олег Тягнибок вновь активизируется, ходит по тем же эфирам. А "Свобода" и некоторые другие националисты достаточно активно поддерживают Михаила Саакашвили", – сказал политолог. 

    В целом же, резюмирует он, бизнес- и политические элиты начинают ориентироваться на новый электоральный цикл и начинают активно думать, как в нем участвовать. 

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