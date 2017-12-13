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    Политика

    Корбан вернулся в Украину на Хануку

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    По словам городской глава Днепра Бориса Филатова, вернулся маленький еврей (Геннадий Корбан - Ред.), который всегда прикрывал его здоровую русскую спину.
    Глава Днепра Борис Филатов сообщил о возвращении Геннадия Корбана в Украину
    Facebook Бориса Филатова

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Бывший лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан вернулся в Украину, сообщил в Facebook городской глава Днепра Борис Филатов.

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    "Он вернулся. Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину", — написал Филатов.

    "Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо…Он вернулся. Пристегивайтесь", — добавил мэр Днепра.

    Ранее сообщалось, что бывший лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан находится на лечении в Израиле, куда выехал на основании разрешения, предоставленного Днепровским райсудом Киева от 7 июня 2016 года.

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