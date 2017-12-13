Тренд дня: страну захватили "панамская шайка" и "зоократы"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина пригрозила прервать ж/д сообщение с РФ. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после того, как Россия пустила поезда в обход Украины, "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

По его словам, перед принятием такого решения должны быть проанализированы все нюансы. "Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев-Москва и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – сказал Омелян.

Глава института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков назвал заявление Омеляна по прекращению железнодорожного сообщения бессмысленным.

"Такую откровенную ахинею может предложить только действительный агент Кремля в украинском правительстве. Особенно, учитывая то, что ежегодно работающие в РФ украинцы переводят украинским родственникам более $1 млрд", — написал Быков в Facebook.

Сергей Быков/Facebook

Он отметил, что эти живые деньги идут в украинскую экономику, в отличии от денег МВФ, которые могут быть направлены только на пополнение золотовалютных резервов НБУ.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в свою очередь обратил внимание на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о возможности в следующем году повысить среднюю зарплату в стране до 10 тысяч гривен в месяц.

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"Это утверждение чистой воды популизм. Судите сами. Административно правительство может повысить (с помощью парламента) только минимальную заработную плату — что они сделали в этом году, в два раза (с 1600 до 3200 грн). И на 2018 год — еще плюс 523 гривен. А вот среднюю зарплату выплачивают не правительство, не премьер-министр, а бизнес, предприятия, которые сначала должны заработать деньги, а потом выплатить заработную плату. Поэтому я и называю это популизмом со стороны Гройсмана", — уточнил Скаршевский.

Он отметил, что если принимать обещания премьера всерьез, получается, что по сравнению с нынешней средней зарплатой она должна вырасти на 35%.

Виктор Скаршевский/Facebook

"Инфляцию в правительстве закладывают 9%, а рост экономики — на 3%. Суммарный рост — 12%, но никак не 35%. То есть здесь никаких экономических оснований для такого роста нет. Для того чтобы выплачивать большую зарплату, предприятиям надо больше зарабатывать", — подытожил эксперт.

Наряду с этим политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал еще один экономический аспект жизни украинцев — подорожание газа.

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"Тем временем "европейский" газ для Украины втихаря подорожал в ноябре с 225 долларов до 239,5 долларов за тысячу кубов. Но за этой темой никто давно уже не следит. Это когда мы покупали у "Газпрома", то общество пристально наблюдало за каждым скачком цены. И постоянно возмущались. Впрочем, мы же по-прежнему берем все тот же российский газ под видом европейского. Поэтому он и дороже — там маржа "Газпрома", — напомнил аналитик.

Дмитрий Корнейчук/Facebook

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в свою очередь прокомментировал результат медреформы, с которым ему пришлось столкнуться.

"Медицинская реформа: Вчера вечером ребенок начал сильно кашлять, а записаться можно теперь только на понедельник. Участковый врач принимает не более 12 детей в день. Не пора ли Супрун отправить в след за Яресько и Абромовичусом. Можно, как бонус, им еще дать Реву, Кубива, Розенко, Авкакова, Луценко, Гонтареву, Саакашвили, Холодницкого, Сытника, Петренко, Тимошенко, Парубия и супер реформатора Яценюка. Ну и, конечно, мега экспертов РПР во всем составе", — предложил Кравец.

По его мнению, такие реформы не нужны никому, кроме самих реформаторов.

Ростислав Кравец/Facebook

"Аналогичное происходит с реформами правоохранительной системы, судебной и образования. А украинцы продолжают молчать и платить налоги без каких-либо гарантий исполнения обязательств самим государством", — подытожил юрист.

Вместе с тем экс-министр юстиции Елена Лукаш охарактеризовала нынешних властей зоократами.

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"Я придумала определение режима панамской шайки. Зоократия /власть тварей/. Зоократия — режим при котором после захвата власти поголовьем млекопитающих, начинается период деградации во всех сферах деятельности государства", — уточнила Лукаш.

По ее мнению, политика зоократов представляет собой "ожесточенную схватку без каких-либо принципов и законов, которая осуществляется с целью наживы и уничтожения не пресмыкающихся".

Елена Лукаш/Facebook

"Оппозиция исключена из любого процесса юридически и фактически с использованием насилия. Вся идеология официальна и характеризуется средневековым вождизмом, инстинктами, архаическими ценностями, стадным поведением, цензурой и ложью СМИ. Власть на всех уровнях формируется закрыто, как правило, одним человеком или узкой группой ограниченных лиц с животными инстинктами", — отметила юрист.