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Ситуация с НАБУ и НАПК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается, пишет юрист Ростислав Кравец. По его мнению, фактически это стала форма государственного управления страной.