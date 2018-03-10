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    Ростислав Кравец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 128
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    Ростислав Кравец
    Кравец: кредитных должников могут лишить всех прав
    08:36 06.03.2018
    778
    Новый законопроект от Минэкономразвития позволит кредиторам безнаказанно нарушать закон, полагает юрист Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    Кравец: Украина движется к тоталитарному государству
    19:45 23.02.2018
    532
    Популистские лозунги Луценко подтверждают полный непрофессионализм прокуроров, а также ненужность антикоррупционного суда и его изначальную предвзятость, уверен юрист Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    Кравец: сотрудников полиции нужно уволить за нарушение присяги
    15:45 21.02.2018
    1539
    Cтарший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что глава МВД Аваков уже давно запутался и потерял ориентиры. По мнению юриста, министр превратил себя и всю полицию в шутов.
    Ростислав Кравец
    Кравец: преступления прошлой власти никогда не будут доказаны
    08:19 08.02.2018
    664Политический кризис: страна в тупике
    Дело экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского смогут реанимировать, если кому-то надо будет пропиариться перед выборами, считает адвокат.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Передача дел из ГПУ в НАБУ имеет свою специфику - Кравец
    19:29 27.01.2018
    199Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Ростислава Кравца, ГПУ удавалось привлечь к ответственности виновных в отмывании средств, но не было приговоров против тех, кто заработал преступным путем.
    Ростислав Кравец
    Кравец: конфискация $1,5 млрд Януковича – схема ГПУ
    08:14 16.01.2018
    417
    Публикация решения суда по деньгам Януковича в СМИ – следствие противостояния ГПУ и НАБУ, а сомнение в аутентичности документов – попытка затянуть время, отметил адвокат.
    Генеральная прокуратура Украины
    Генпрокуратура и САП не заключали договоров с ФБР - официально
    23:58 04.01.2018
    136Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Юрист Ростислав Кравец получил ответ на официальный запрос, в котором сообщается, что Генеральная прокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не заключали договоров о сотрудничестве с ФБР США.
    Молоток судьи
    С праздником, судьи, вам не позавидуешь. Хаос в судебной системе
    13:54 15.12.2017
    560Судебная и конституционная реформы в Украине
    Суды Украины ждут большие перемены, и не только приятные. Начинаются они с 15 декабря — в День работников судов. Эксперты советуют набраться терпения как сотрудникам судов, так и украинцам, - прогнозируют большую неразбериху.
    Ростислав Кравец
    Кравец о последствиях медицинской реформы: ваши дети - ваши проблемы
    08:55 14.12.2017
    1508Медреформа или медицинский геноцид?
    Медицинская реформа усложняет жизнь в стране. Аналогичная ситуация – с реформами правоохранительной, судебной и образовательной систем. При этом украинцы молчат и платят налоги без исполнения обязательств государством, отмечает юрист Ростислав Кравец.
    Киевский марш за импичмент Порошенко, организованный Саакашвили 3 декабря 2017
    Тренд дня: страну захватили "панамская шайка" и "зоократы"
    13:17 13.12.2017
    1583Политический кризис: страна в тупике
    Политические эксперты, блоггеры и аналитики прокомментировали нынешние условия жизни украинцев — от популистских предложений властей по средней зарплате до плачевных результатов медреформы.
    Ростислав Кравец
    Списание долгов крымских вкладчиков Украине с точки зрения юриста
    18:33 01.12.2017
    1168Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Украинские банки проигнорируют крымский закон о списании долгов вкладчиков и будут дальше пытаться взыскать с крымских клиентов просроченные кредиты, хотя это и умерит их пыл по передаче крымских долгов российским коллекторам, считает адвокат Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    НАБУ может "похвастаться" тысячей нераскрытых дел — Кравец
    17:16 01.12.2017
    194Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Провокации взяточничества со стороны НАБУ говорят о непрофессионализме его сотрудников, отметил юрист.
    Ростислав Кравец
    Кравец о взрыве в суде: эта трагедия не последняя
    14:15 01.12.2017
    329Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Сколько еще таких трагедий может быть после вступления в силу новых кодексов и игр с объединением судов, задается вопросом адвокат Ростислав Кравец. Ведь каждый раз после столь "продуманных" законодательных актов дела в судах нужно рассматривать заново.
    Ростислав Кравец
    До запуска ГБР много следственных данных будет просто утеряно — эксперт
    13:39 24.11.2017
    60
    Ростислав Кравец полагает, что за это время будут потеряны данные, которые смогут быть использованы для доказательства вины того или иного лица.
    Ростислав Кравец
    Кравец: власть не заморачивается с запретами на митинги
    17:31 23.11.2017
    218Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Действия нынешних руководителей страны показывают их паталогическую боязнь судебной ветви власти и желание ее полного уничтожения, уверен юрист Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    Кравец: "Ощадбанк" запустил схему по обворовыванию граждан
    07:11 23.11.2017
    2421
    Отсутствие гарантированных прав ведет к неисполнению существующих обязанностей, а в результате страдать будут исключительно клиенты банков, уверен юрист Ростислав Кравец.
    Наручники. Архивное фото
    Спецоперация ГПУ, СБУ, МВД в Одессе и области: цели и итоги
    17:04 20.11.2017
    648Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Нескучно живут в Одессе силовики - что ни день, то задержание или спецоперация. Недавно боролись с коррупцией по всем фронтам.
    Ростислав Кравец
    Кравец: в Украине никто не собирается бороться с коррупцией
    14:15 17.11.2017
    855Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Ситуация с НАБУ и НАПК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается, пишет юрист Ростислав Кравец. По его мнению, фактически это стала форма государственного управления страной.
    Ростислав Кравец
    Кравец: "ПриватБанк" ликвидируют
    15:36 14.11.2017
    11446
    Нельзя исключать, что в процессе национализации ПриватБанка со стороны Кабмина есть коррупционная составляющая, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры".
    Поле
    Аграрное рейдерство как новый бич Украины. Комментарии экспертов
    07:52 07.11.2017
    645
    Фермерские штабы дают позитивные результаты в борьбе с агрорейдерством, отметил глава Ассоциации фермеров Иван Томич. А юрист Ростислав Кравец в свою очередь заявил, что в захвате земель виноват Минюст.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ростислав Кравец
    Кравец: сотрудников полиции нужно уволить за нарушение присяги
    15:45 21.02.2018
    1539
    Cтарший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что глава МВД Аваков уже давно запутался и потерял ориентиры. По мнению юриста, министр превратил себя и всю полицию в шутов.
    Ростислав Кравец
    Кравец: кредитных должников могут лишить всех прав
    08:36 06.03.2018
    778
    Новый законопроект от Минэкономразвития позволит кредиторам безнаказанно нарушать закон, полагает юрист Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    Кравец: Украина движется к тоталитарному государству
    19:45 23.02.2018
    532
    Популистские лозунги Луценко подтверждают полный непрофессионализм прокуроров, а также ненужность антикоррупционного суда и его изначальную предвзятость, уверен юрист Ростислав Кравец.
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