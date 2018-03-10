Cтарший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что глава МВД Аваков уже давно запутался и потерял ориентиры. По мнению юриста, министр превратил себя и всю полицию в шутов.
Юрист Ростислав Кравец получил ответ на официальный запрос, в котором сообщается, что Генеральная прокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не заключали договоров о сотрудничестве с ФБР США.
Суды Украины ждут большие перемены, и не только приятные. Начинаются они с 15 декабря — в День работников судов. Эксперты советуют набраться терпения как сотрудникам судов, так и украинцам, - прогнозируют большую неразбериху.
Медицинская реформа усложняет жизнь в стране. Аналогичная ситуация – с реформами правоохранительной, судебной и образовательной систем. При этом украинцы молчат и платят налоги без исполнения обязательств государством, отмечает юрист Ростислав Кравец.
Украинские банки проигнорируют крымский закон о списании долгов вкладчиков и будут дальше пытаться взыскать с крымских клиентов просроченные кредиты, хотя это и умерит их пыл по передаче крымских долгов российским коллекторам, считает адвокат Ростислав Кравец.
Сколько еще таких трагедий может быть после вступления в силу новых кодексов и игр с объединением судов, задается вопросом адвокат Ростислав Кравец. Ведь каждый раз после столь "продуманных" законодательных актов дела в судах нужно рассматривать заново.
Ситуация с НАБУ и НАПК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается, пишет юрист Ростислав Кравец. По его мнению, фактически это стала форма государственного управления страной.
Фермерские штабы дают позитивные результаты в борьбе с агрорейдерством, отметил глава Ассоциации фермеров Иван Томич. А юрист Ростислав Кравец в свою очередь заявил, что в захвате земель виноват Минюст.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Cтарший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что глава МВД Аваков уже давно запутался и потерял ориентиры. По мнению юриста, министр превратил себя и всю полицию в шутов.