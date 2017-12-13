Дуда и Порошенко в Харькове почтили память жертв тоталитарного режима

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. В среду, 13 декабря, президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анжей Дуда прибыли в Харьков, где провели встречу, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

"Президенты Порошенко и Дуда уже в Харькове. В течение дня — важные разговоры на важные для обеих сторон темы", — написал Дещица.

По данным администрации украинского президента, главы государств намерены обсудить вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Сам Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что вместе с Дудой уже почтил память жертв тоталитарного режима.

Ранее также сообщалось, что во время визита Дуды в Украину планируется, что президент Польши встретится не только с Порошенко, но и с наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.