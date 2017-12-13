Суд разрешил Каськиву покинуть Украину

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Бывший руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив получил право выезжать за пределы Украины, говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

Напомним, Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину 1 ноября. Его обвиняют в присвоении и растрате государственного имущества. Перед возвращением Каськив вернул государству сумму около 7 миллионов гривен, его знакомые внесли за него залог.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Каськива, который просил вернуть ему загранпаспорта для ухода за малолетним ребенком.

Каськив и далее обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору ив суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.