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    Суд разрешил Каськиву покинуть Украину

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    Печерский суд Киева вынес постановление, в котором согласился с ходатайством адвоката Каськива: ему разрешено покидать пределы страны для ухода за малолетним ребенком.
    Владислав Каськив
    УНИАН

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Бывший руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив получил право выезжать за пределы Украины, говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

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    Напомним, Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину 1 ноября. Его обвиняют в присвоении и растрате государственного имущества. Перед возвращением Каськив вернул государству сумму около 7 миллионов гривен, его знакомые внесли за него залог.

    Суд удовлетворил ходатайство адвоката Каськива, который просил вернуть ему загранпаспорта для ухода за малолетним ребенком.

    Каськив и далее обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору ив суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.

    Практически синхронно с решением суда по Каськиву детективы НАБУ провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, предположительно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
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