Спиридонов: между Украиной и Польшей очень крупные проблемы

РИА Новости Украина

Встреча двух президентов – Польши и Украины – все же состоялась. Официальная встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды проходила в поселке Пятихатки – недалеко от Харькова.

По итогам общения Порошенко заявил, что стратегическое партнерство между странами остается неизменным внешнеполитическим приоритетом для обоих государств. А Дуда призвал политиков к сдержанности в исторических вопросах. Глава РП заявил, что восстановление погребальных памятников воинам УПА в Польше возможно только после установления личностей погибших.

Порошенко также заверил, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину. Помимо этого главы двух стран решили создать комиссию по сотрудничеству в исторических вопросах. Теперь украинско-польскую комиссию будут представлять вице-премьеры стран.

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Совместная украинско-польская комиссия по спорным историческим вопросам займется изучением роли в истории лидера украинских националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры, заявил Порошенко.

Политический эксперт Николай Спиридонов в связи со встречей двух президентов вспомнил народную мудрость: "Поздно запирать сарай, когда лошадь уже украли".

"Встреча с президентом Польши была очень похожа на такую несвоевременную попытку "запереть сарай". Проблемы в отношениях между Украиной и Польшей накопились такие крупные, что решить их в ближайшие годы вряд ли получится", – отметил политолог на своей странице в Facebook.

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Вот и на встрече в Харькове, продолжил Спиридонов, Анджей Дуда выразил открытое недовольство памятниками воинов УПА, фактически обвинив Украину в попытке фальсифицировать историю.

"Соответственно, острые противоречия остаются и добиться нормализации отношений между нашими странами будет очень трудно", – резюмировал эксперт.