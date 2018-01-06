Корнейчук: Запад не интересует, как живут простые украинцы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Европейский Союз уже потерял желание помогать Украине, под вопрос поставлено даже будущее безвизвизового режима. Геополитические игроки заняты решением своих проблем (и Киев в этом процессе — лишь элемент торгов). При этом коллективный Запад совершенно не интересует, как живут простые украинцы, а интересует только перспектива воврата кредитов. Поэтому жизнь простых людей будет становиться все тяжелее. А на новые транши от МВФ Украине не следует рассчитывать до тех пор, пока не будет серьезных подвижек в выполнении минских соглашений.

Об этом сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук в интервью РИА Новости Украина.

Что скажете о влиянии США на внутриполитические процессы в Украине: усилится оно в 2018 году или, возможно, ослабнет?

— С приходом администрации Трампа Украина интересна для США исключительно как элемент торгов с Москвой в рамках "Большой сделки". А именно — обмен Украины (выполнение минских соглашений) на интересы США в Сирии, КНДР, Иране.

Собственно, поэтому мы и не наблюдали вмешательства США с начала 2017 года в иные вопросы в Украине, кроме минских соглашений, которые (президента Украины — Ред.) Петра Порошенко заставляют постепенно выполнять.

Это и продление действия закона об особом статусе Донбасса, и военное перемирие, и готовящийся обмен пленными. Одновременно Вашингтон договорился с Москвой о вводе миротворцев ООН на Донбасс. Поставив Порошенко перед свершившимся фактом.

В свою очередь, Порошенко вроде бы выполняет указания американцев. Но иногда пытается вести и свою игру. За что сразу получает "оплеуху" со стороны НАБУ или жесткие заявления Госдепа. Кроме этого, Вашингтон специально не дает Порошенко транши МВФ, пока не увидит серьезного сдвига в выполнении минских соглашений.

В 2018-м все вышеуказанные механизмы будут и дальше использованы против Порошенко для выполнения "Минска". Если, конечно, не произойдет срыв "Большой сделки" на уровне Трампа-Путина.

В остальном Вашингтон не влазит в украинские политические дрязги. Не поддерживает оппозицию, не имеет никакого отношения к "ручному"проекту Банковой — протестной акции Михаила Саакашвили. И старается не расшатывать ситуацию в Украине, поскольку США необходим подконтрольный Порошенко, имеющий механизмы для выполнения "Минска".

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Думаю, до 2019-го Вашингтон тоже не станет особо сильно раскачивать лодку под Порошенко. Но стратегическое решение не поддержать его на президентских выборах уже принято. Не исключено, что в рамках "Большой сделки" Вашингтон и Москва поддержат компромиссного кандидата в президенты Украины.

Может ли нынешняя украинская власть в 2018 году рассчитывать на политическую и экономическую помощь ЕС, какие тут тенденции?

— Уже к концу 2017-го стало понятно: ЕС больше ничего Украине обещать и давать не намерен. Особенно четко эти месседжи прозвучали на саммите "Восточного партнерства". Теперь бы Киеву сохранить уже полученное.

Мало того, опубликованный в конце декабря мониторинговый отчет Еврокомиссии поставил под большой вопрос будущее украинского безвиза с ЕС. Европейские чиновники четко показали, что Украина не выполняет свои обязательства по реформам и вообще становится одной из угроз для восточных границ ЕС. А это серьезный сигнал.

Особой финансовой помощи от ЕС также ожидать не стоит. Литовский "план Маршалла" для Украины зарубили на корню. Третий транш из макроэкономической помощи 2015-го года Украина не получила. А новые миллиарды от ЕС — это пока фантазии украинской власти.

Надо говорить откровенно. В ЕС уже пропал запал помогать Украине, который был в 2014-м году. Сейчас Европа хочет одного: подвижек в выполнении минских соглашений, чтобы получить официальный повод снять экономический санкции против России, от которых теряет миллиарды европейский бизнес.

Как изменения в отношениях Киева с коллективным Западом повлияют на жизнь простых граждан?

— Украинцы уже в полной мере после Майдана ощутили на себе, что такое европейские ценности в жизни. Это и повышение в 10 раз тарифов на газ, и девальвация в три раза курса гривны, и многократный рост цен на продукты питания. Не забудем и о платной медицине с увеличением пенсионного возраста.

Поэтому жизнь простых людей в 2018-м году будет становиться только тяжелее. Цены будут продолжать расти. Независимо от того, будут лучше отношения власти с Западом или хуже. Ибо Западу совершенно не интересно, как именно живут простые украинцы. Им надо, чтобы эта власть возвращала кредиты, которые взяла под обязательства ограбить свой же народ.

Можно ли рассчитывать на завершение вооруженного конфликта на востоке Украины?

— С сентября мы увидели, что если принимаются решения на уровне Вашингтона и Москвы, то "бойню" в Донбассе можно практически остановить. И в первую очередь – не использовать тяжелое вооружение.

Но мы также должны понимать, что конфликт сдерживается в "ручном" режиме. И в любой момент готов вспыхнуть вновь, как мы увидели в ноябре-декабре в Луганской области.

Поэтому единственным залогом реального прекращения огня является реальное разведение войск и введение миротворцев на Донбасс. Этот вопрос в рамках "Большой сделки" решен между Вашингтоном и Россией, но пока "буксует" из-за торгов Трампа-Путина по корейскому вопросу. Однако тенденции показывают, что существует высокая вероятность в ближайшее время голосования в Совбезе ООН за российскую резолюцию по вводу миротворцев.

В целом же, Донбасс во многом является заложником переговоров между глобальными игроками – Вашингтоном и Москвой. Если все будет у них успешно – увидим скоро и миротворцев на Донбассе, и местные выборы. Если нет – конфликт продолжится и дальше.