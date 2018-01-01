Интеграция Украины в ЕС: Порошенко рассчитывает на прогресс в 2018 году

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Петр Порошенко рассчитывает на прогресс в углублении политической ассоциации и экономической интеграции страны с ЕС во время председательствования Болгарии в Совете Европейского союза.

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"Приветствую нашего надежного партнера — Болгарию — с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины", — написал Порошенко в Twitter в понедельник.

Девизом болгарского председательства станет девиз самой страны: "В единстве сила". Но обеспечить единство стран-членов Евросоюза по некоторым сюжетам будет непросто: между ними наметился раскол по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше.

Ранее Порошенко поздравил с Новым годом жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, заявив, что их "дом — Украина".