К кому обращался Порошенко, поздравляя украинцев с Новым годом?

Антон Телевизоров, для РИА Новости Украина

Традиционное новогоднее обращение президента Петра Порошенко буквально взорвало новогодний режим естественной "информационной тишины", вынудив даже самых аполитичных граждан оторваться от оливье и обсудить услышанное и увиденное на голубых экранах.

Другими словами, обращение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях и некоторое недоумение даже в рядах благожелательно настроенных к "БПП". Президентским спичрайтерам действительно удалось привлечь внимание общественности. Но общественность, кажется, до конца не поняла, к кому, собственно, обращался гарант. К народу? Или к западным партнерам?

Вышиванки и другие достижения

Хотя (и это новая тенденция) многие принципиально не собирались смотреть эфирные излияния гаранта, избежать этого было достаточно сложно: обращение транслировали практически все телеканалы Украины.

Поздравительный ролик начался с кадров, призванных, по всей видимости, убедить украинцев в успешности прошедшего 2017-го: вот украинский самолет "впервые без запчастей из РФ (жива еще авиапромышленность?), вот открытие Евровидения в Киеве, вот марш вышиванок (торжество патриотизма), вот Янукович (конфискованы его "миллиарды"), вот Порошенко пожимает руку Дональду Трампу (успехи дипломатии, признание), вот солдаты НАТО впервые маршируют по Крещатику (гарантия защиты от русских?), вот победа (спорная) НАК "Нафтогаз" в арбитраже — спасение от "кабального" контракта.

После видеоряда "достижений" появился замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, который пообещал "выиграть эту войну", восстановить целостность государства, "прогнать врага". Не обошлось без спортсмена и актрисы (Ада Роговцева проникновенно сказала: "снова война"…).

О чем это все? Украина живет в состоянии, которую можно было бы определить термином "мировойна" (для кого-то безопасность, прибыльная торговля с "агрессором", а для кого-то смерть и увечья — этим Роговцева пожелала тепла в блиндажах).

Кто "грабитель"?

О "стране-агрессоре" Порошенко упомянул в обращении не раз. Да и начал с того, что предложил всем вместе порадоваться за соотечественников, "которые на днях вернулись из плена к родным и близким".

"Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков", — заявил президент. Хотя инициатива совершить, наконец, предусмотренный минскими соглашениями обмен пленных исходила вовсе не с Банковой.

А сам факт, что меняли одних граждан Украины на других граждан Украины, заставляет задаться вопросом: так от кого же украинские воины (их Порошенко выделил в своем спиче) "надежно держат оборону на восточных рубежах"?

И разве не Порошенко обещал в ходе президентской кампании, что АТО будет длиться часы, а не месяцы? Но АТО длится уже годы — и конца кровопролитию не видно. Теперь президент обещает укреплять армию, а перспектива получить американское оружие преподносится как новое достижение. По всей видимости, война закончится не завтра…

При этом Порошенко предлагает "через искусственные линии разграничения" услышать его Крыму и Севастополю, Донецку и Луганску: "Братья и сестры, ваш дом — Украина". Что ж, Крым — это отдельный вопрос (там не воюют), а что касается Донбасса — услышать можно будет тогда, когда смолкнут пушки.

А "грабителя", продолжил президент, "настанет время, прогоним и накажем". Кто "грабитель"? Не уточнил. Зато послал поздравления международным партнерам, отметив, что США приняли решение о предоставлении Украине оружия, а ЕС продлил санкции против "страны-агрессора". Что за страна? Опять не уточнил.

Порошенко также поздравил "сотни тысяч" украинцев, которые уже воспользовались безвизом, и "миллионы", которым это еще пригодится (согласитесь, учитывая ситуацию на украинском рынке труда — звучит двусмысленно). В общем — поздравил всех с "бесповоротным" движением в Европу…

"Просто кандидат"

В стране кризис? Так это из-за войны. Но теперь, заверил гарант, переходим в восстановлению и развитию, и темпы роста будут ускорены. Так как "нужен рост уровня жизни, ощутимый для большинства украинцев".

Въедливый и ироничный медиаэксперт Анатолий Шарий, подробно разобравший президентский спич, съязвил по этому поводу: "нужно сделать — так сделай!". Он также отметил появление в видеоряде кадра с экс-премьером Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным — похоже, президентская команда начинает решать свои внутриполитические проблемы, видя в Тимошенко конкурента. В целом же, по мнению Шария, "это одно из самых нелепых поздравлений", с которыми выступал Порошенко за всю свою каденцию — "полная нелепица, полный абсурд".

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"Большой привет он (Порошенко — Ред.) должен передать своему спичрайтеру… Потому что вот такую вот муру написать — это надо было постараться. И абсолютно унизить абсолютное большинство своего собственного народа передачами приветов международным партнерам", — заявил медиаэксперт.

Появление Тимошенко отметили и другие наблюдатели. "Это означает, что уже все пронизано логикой избирательной кампании, даже Новогодние поздравления", — пояснил политический эксперт Николай Спиридонов.

А эксперт-международник Олег Волошин отметил в своем блоге: "…Если глава государства, превращает обращение, традиционно посвящённое вечным ценностям, в утилитарный предвыборный ролик, значит, и президентом он себя уже в полной мере не чувствует. Просто кандидат".