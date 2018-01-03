В Украине появится форма голосования, от которой отказались в ЕС — Айвазовская

Евгений Котенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Центральная избирательная комиссия хочет воплотить в жизнь государственный эксперимент, благодаря которому украинцы смогут узнать о результатах голосования на следующий день выборов.

Он предусматривает передачу сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию в электронном виде. Соответствующие предложения, оформленные в форме законопроекта одобрили на заседании ЦИК в четверг, 28 декабря.

Нужно ли Украине внедрение такой системы, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ж пропонують? Чи це буде косметичне оновлення, яке не дасть нам можливості на наступний день після виборів одразу дізнатися про результати?

— Насправді тут дуже багатогранне питання. Тому що є юридична, політична і фінансова площина. У першу чергу юридична площина передбачає те, що необхідно прийняти відповідний закон, який би дав право і передбачити відповідні витрати на проведення цього експерименту. Вони складають понад дев'ять мільйонів гривень для такого заходу, який може бути організований, наприклад, на 150 дільницях, як це передбачено планом-кошторисом, що розглядався вчора ЦВК. На жаль, ЦВК не має права законодавчої ініціативи, тому той законопроект, який вчора розглядався і приймався, це виключно адміністративна ініціатива, яка згодом повинна отримати підтримку в парламенті для того, щоб цей експеримент на належному рівні був організований. Конституція України передбачає, що виборчий процес повинен проводитися і організовуватися виключно у межах законодавства. І кошти, які, знову ж таки, є чималими, мають бути виділені лише в правовому полі.

Розкажіть детальніше про зміст експерименту?

— Якщо говорити про зміст експерименту, то йдеться про те, що дані про підрахунок голосів, про результати голосування, будуть передаватися безпосередньо від дільничних виборчих комісій до ЦВК у вигляді електронних протоколів, які відповідно, складатимуться на рівні виборчих комісій і потраплятимуть до спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи. Сьогодні ще не йде мова про те, що протоколи електронні є альтернативою паперовим, тобто паперові будуть, вони сьогодні не можуть бути усунуті з виборчого процесу. Але паралельно будуть надсилатися і в електронному вигляді дані до ЦВК.

Що мається на увазі під електронними протоколами?

— Потрібно розуміти, що саме програмне забезпечення або сама система буде розроблена лише після того, як буде прийняте рішення про проведення цього експерименту, і відповідний законопроект буде затверджений українським парламентом.

Тобто, спочатку треба зрозуміти, що ми хочемо, чи виділити гроші?

— Це паралельні процеси. Є загальна мета ЦВК, яка озвучена, — оптимізація і пришвидшення отримання, оприлюднення відповідних даних. Але техзавдання для програмного забезпечення розробляється вже на основі прийнятого рішення і виділених коштів. Тому що знову ж таки це державні кошти. Вони не можуть в інший спосіб оперувати, ні ЦВК, ні будь-який інший орган не може просто так почати здійснювати план робіт, який є доволі вартісним. Наприклад, розробка частини програмного забезпечення, відповідно до цього кошторису, коштує понад 650 тисяч гривень. Окрім того, потрібно і забезпечення технікою, і каналами комунікації, електронні ключі, також передбачаються і QR-коди. На мою думку, знову ж таки, це поки що ідея. Вона має право на життя. Але вона має бути реалізована покроково і в той спосіб, який не буде ніким оскаржено. Крім того, саме експеримент повинен здійснюватися дуже в прозорий спосіб.

Як це можна здійснити?

— Коли буде, наприклад, необхідна кількість експертів, представників політичних груп, які будуть мати доступ до покрокового виконання цього експерименту. Не просто ЦВК нам у якийсь момент прозвітує, що все вдалося або не вдалося, а буде зрозуміло, яким чином працювала система в цілому, чи можна їй довіряти. Навіть інформаційно система настільки ж важлива, як і офіційні результати виборів, тому що може вводити в оману суспільство, може провокувати якісь вияви агресії або протистояння між суб'єктами виборчого процесу, або суспільства в цілому. І цього допускати не можна. Сама ідея є позитивною. Але, знаючи як працюють дільниці, у понеділок ніхто 100% інформації на ранок не матиме. Наприклад, у нас є прецедент навіть у межах виборів ОТГ 24 грудня в Одеській області, коли досі триває перерахунок голосів. На жаль, уникнути цього досить складно, якщо виборчі комісії найнижчого рівня є недостатньо професійними. Дуже б не хотілося, щоб цей експеримент був виключно виявом технофілії, тобто введення нових технологій, але без забезпечення якісного і оптимального кінцевого результату виборів і підрахунку голосів.

Про електронне голосування у ЦВК нічого не говорять? Є ініціативи стосовно докорінної зміни голосування?

— Це, можливо, питання перспективи, але однозначно не найближчої. Тому що питання безпеки на виборах є ключовим, і будь-які системи мають бути направлені на отримання кінцевого результату виборів. А не просто для якихось красивих, новітніх речей, які сприймаються позитивно в суспільстві. От частина суспільства вважає, що електронне голосування прибере будь-які фальсифікації. На мою думку, навпаки, це буде великий шлюз для того, щоб вплинути на результати виборів у дуже простий спосіб, дуже локальними методами. Сьогодні європейські країни відмовляються від електронних систем, для того щоб не давати можливості чи то здійснювати масштабні хакерські атаки, чи втручатися безпосередньо в підрахунок у незаконний спосіб і не найкращими методами. Тому що дуже важко захистити дані, для того щоб ними оперувати. Електронне голосування застосовується переважно в маленьких країнах, де найвищий рівень сервісів, які надає держава в електронному вигляді, і комунікація з державою в електронному вигляді є найвищого рівня. І тоді вже вводиться як додаткова опція ще й електронне голосування, як в Естонії, наприклад. Великі країни не довіряють цій системі, навіть такі розвинуті і фінансово спроможні, як Німеччина. Я мала досвід спостереження за виборами в Німеччині і спілкувалася з організаторами. Вони не вважають, що це достатньо захищена система голосування, для того щоб вдаватися до неї.

К слову, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков высказал мнение, что от выборов к выборам ВР только хуже.