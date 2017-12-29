Украина в 2017 году: собака на сене в ожидании выборов

РИА Новости Украина

Во внешней политике год для Украины можно назвать успешным лишь отчасти: Киеву наконец удалось получить безвизовый режим с Евросоюзом, завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, при этом серьезно испортить отношения с западными соседями на фоне дискуссий во вопросам истории и принятого закона об образовании. В отношениях с Москвой потепления тоже не произошло – антироссийская риторика в Киеве лишь усиливается.

Будущий год будет промежуточным этапом перед плановыми парламентскими и президентскими выборами, которые пройдут в 2019 году. По мнению экспертов, внутриполитическая борьба в Украине будет усиливаться, однако серьезных потрясений ждать не стоит, пишут РИА Новости.

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Год реформ и политических торгов

Если 2016 год ознаменовался для Украины длительным политическим кризисом на фоне смены правительства и рядом громких коррупционных скандалов, то уходящий стал годом стабилизации как в политике, так и в экономике. В стране стартовали масштабные судебная, пенсионная, образовательная и медицинская реформы.

Несмотря на проблемы и конфликты внутри парламента, крупнейшим партиям власти – "Блоку Петра Порошенко" и "Народному фронту" – удавалось сохранить коалицию и принимать нужные законопроекты.

"Произошла социально-экономическая и политическая стабилизация. Да, это стабилизация на дне, стабилизация в состоянии комы, но хуже за этот год не стало. Доходы граждан росли, мы видим оживление на рынке недвижимости, на автомобильном рынке, что говорит о том, что люди адаптировались к новым экономическим реалиям", – считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Украинские политики в этом году начали формировать свои команды и программы в преддверии выборов 2019 года. Во власти заговорили о возможном объединении президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. Такой проект, по мнению соратников президента, мог бы обеспечить президенту переизбрание на второй срок и сохранить место во власти всем группам влияния. Однако сторонам пока не удается договорится.

Неудавшаяся попытка нового Майдана

Осень в Украине традиционного сопровождалась митингами. Одним из их организаторов в этом году стал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Власти лишили политика украинского гражданства и открыли уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

С 17 октября у здания Рады разбит палаточный городок, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. К этим требованием позже добавилось требование об импичменте президента Петра Порошенко. Однако протест не нашел отклика у граждан Украины, так как заявленные лозунги не понятны обычным людям, а сам Саакашвили не пользуется популярностью. В связи с этим политик даже был вынужден сделать паузу в протестной деятельности на период праздников, мотивируя это нежеланием "дергать людей" на Новый год и Рождество.

Согласно последним данным соцопросов, украинцы абсолютно недовольны властью и почти половина считает, что в стране ничего хорошего не сделано. При этом большинство не готовы участвовать в протестах. По мнению политолога Руслана Бортника, в украинском обществе наблюдается "нарастание социального отчуждения и социальной анемии".

"Страна находится в кризисе, в то же время 40-60% граждан не участвуют ни в каких политических процессах, чувствуют себя чуждыми государству, не хотят даже идти голосовать, не интересуются политикой. Второй тренд – это разрушение видения будущего. Сегодня общество разделено относительно того, куда идти – на Восток или на Запад, а власть не может сформировать реальное национальное направление, поскольку поход в ЕС и НАТО, фактически, сегодня заблокирован нашими партнерами на Западе", – сказал он.

Внешние успехи и разногласия с соседями

Своим главным успехом во внешней политике украинские власти называют предоставление Киеву безвизового режима с ЕС. Президент Петр Порошенко назвал это решение "гигантским шагом" в Европу, которое свидетельствует о разрыве с постсоветским прошлым. По его мнению, это решение также является признанием положительных сдвигов на пути реформ. Однако по мнению экспертов, отсутствие визовых ограничений выгодно больше ЕС, но не самой Украине, так как из нее будут уходить деньги и человеческие ресурсы.

"Нам говорят, что приобретение безвизового режима – достижение чрезвычайной важности. При этом статистические данные показывают, что после введения безвиза люди не стали больше ездить в Европу, и количество отказов осталось на прежнем уровне", – считает политолог, директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

По его мнению, 2017 год показал, что евроинтеграция – это "тупиковый путь развития".

"Евроинтеграция как таковая – это тупиковый путь развития. На уровне лозунгов, на уровне каких-то декораций она еще возможна в дальнейшем. Но что касается дальнейшей политики, дальнейшего развития Украины, то, наверное, нужно искать другие пути", – заявил он.

Еще одной победой власти считают решение США и Канады, которые разрешили поставки Украине оборонительного летального оружия. Порошенко заявил, что летальное оружие из США нужно Киеву не для наступления, а для "защиты украинских воинов и мирного населения".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Эксперты также отмечают нарастание тренда изоляции Украины на внешнеполитической арене: только за последнее время Киев умудрился испортить отношения с рядом соседей, которые были самыми ярыми защитниками европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Принятый Радой закон об образовании, в котором существенно ограничиваются права нацменьшинств на Украине, вызвал дипломатический скандал с Венгрией и Румынией. Премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот закон – это шаг назад, а Киев должен придерживаться европейских ценностей, если хочет европейской и евроатлантической интеграции. Он также пригрозил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

В последний год также появилась напряженность в отношениях Киева и Варшавы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко был вынужден инициировать проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

Появилось некоторая напряженность и в отношениях с Белоруссией. Конец года ознаменовался так называемым "шпионским скандалом". КГБ Белоруссии в конце ноября подтвердило задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети.

Донбасс: почти без успехов

Этот год не принес ответа на ключевой для Украины вопрос конфликта в Донбассе. Сторонам не удалось достичь прогресса почти ни по одному из пунктов минских соглашений, а каждое новое объявленное перемирие почти сразу же нарушалось. В Киеве считают, что минский процесс фактически находится в тупике.

"Хотя мы решаем много проблем, экономических и социальных, они не на слуху, но значительно влияют на жизнедеятельность людей, которые там проживают. Но в целом, извините, может, я буду некорректным, но я не вижу света в конце тоннеля", – заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма.

Схожее мнение выразил и представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

"Минский переговорный процесс находится в своеобразном тупике. 20 декабря был 73-й раунд переговоров и это только рабочей группы по вопросам безопасности. Где-то 12-13 раундов мы топчемся на месте, повестка дня практически неизменна… В связи с этим рассчитывать на то, что в минском процессе будет прорыв, пока что не стоит", – сказал он.

Прогресс к концу года наметился только по одному пункту – 27 декабря состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными: Киев передал более 230 человек в обмен на 73, которые находились в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса. Стороны конфликта заявили о намерении продолжить работу в этом направлении в следующем году в рамках работы контактной группы в Минске.

Некоторые украинские политики считают, что так как минские договоренности по Донбассу себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения. В администрации президента Украины неоднократно заявляли, что альтернативы "Минску-2" пока нет.

Между тем, в администрации Порошенко был разработан закон о реинтеграции Донбасса. Законопроект был принят Радой в первом чтении в начале октября. Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанных республик – оккупационными администрациями. Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

Ожидалось, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет принят Радой до Нового года, однако его рассмотрение отложили. В президентской партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что после внесенных ко второму чтению правок документ не соответствует стратегии президента по возвращению Донбасса. Кроме того, против этого закона якобы выступают западные партнеры Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.

Еще в январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В этом году началась активная работа по реализации идеи о введении миротворцев ООН в Донбассе. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам.

По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Антироссийская риторика продолжается

Не поменялась за прошедший год и ситуация в отношениях Украины и РФ: между Киевом и Москвой по-прежнему нет прямых контактов, при этом украинская сторона все свои неудачи во внешней и внутренней политике продолжает списывать на Россию. Власти Украины по-прежнему обвиняют РФ в "оккупации" Крыма и части территории Донбасса, поставках оружия и политических преследованиях своих граждан, несмотря на неоднократные заявления Москвы о безосновательности таких обвинений. По-прежнему звучат призывы к разрыву дипломатических отношений и введению визового режима с Россией.

С нового года Украина вводит биометрический контроль для иностранцев на границе. Он будет предполагать сбор отпечатков пальцев и наличие биометрического паспорта для въезда. Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. При этом Климкин не исключил возможности введения визового режима с РФ в будущем, если власти Украины не устроит качество работы биометрического контроля.

Кроме этого Киев продолжает политику ограничения работы российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину журналистам из РФ. С марта 2015 года приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.