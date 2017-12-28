L'Opinion: Украина разожгла языковые споры с соседями

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Удар ножом в спину!" Начатая осенью Киевом школьная реформа вызвала резкую реакцию со стороны многих соседей Украины (возмущенная больше всех Венгрия даже обратилась с жалобой в Совет Европы). В силу своей непростой истории Украина представляет собой настоящую национальную мозаику", — пишет Жиль Санжес в статье для французского издания L'Opinion.

"По переписи 2001 года, в стране насчитывается 37,5 миллиона украинцев (78% населения), 8,3 миллиона русских (17%), 275 000 белорусов, 258 000 молдаван, 248 000 татар, 204 000 болгар, 156 000 венгров, 151 000 румын, 144 000 поляков. Все они по большей части крепко держатся за корни и язык. И школьная реформа наносит по ним удар", — напоминает журналист.

"До недавнего решения Киева у детей из меньшинств было право учиться в начальной и средней школе на родном языке. Новый закон ограничивает все четырьмя первыми годами, а затем все предметы должны преподаваться на государственном украинском языке. Авторы закона обосновывают это тем, что ученикам, которые не владеют национальным языком в достаточной степени, будет труднее поступить в университет и устроиться на работу", — говорится в статье.

"Все это совершенно неприемлемо для Будапешта, которого очень волнует судьба его меньшинств после распада Австро-Венгрии. Венгерская диаспора составляет порядка 2,5 миллионов человек и рассеяна по всей Европе: 1,2 миллиона в Румынии (6,5% населения), 520 000 в Словакии (10% населения), 290 000 в Сербии, 40 000 в Австрии, 16 000 в Хорватии и 6 000 в Словении. Все это вызывает регулярные трения с обозначенными странами: территориальные споры, сепаратистские наклонности и прочее", — пишет Жиль Санжес.

Венгрия тем больше возмущена, что, по ее словам, всегда поддерживала Украину и голосовала за санкции против России (не веря в их эффективность) после истории с Крымом, продолжает журналист. "Иначе говоря, реформу она восприняла очень тяжело и видит в ней удар по привилегиям, которыми пользовалось венгерское меньшинство в стране после распада СССР, вплоть до закрытия школ. Будапешт подал жалобу в Совет Европы, и тон становится все более резким. В частности, Венгрия пригрозила заблокировать сближение Украины с Евросоюзом и НАТО, на что Киев ответил обвинениями в шантаже", — напоминает автор статьи.

"Венская комиссия, состоящий из экспертов по конституционному праву консультативный орган Совета Европы, вынесла решение в середине декабря. Для Украины оно выглядит, как минимум, неоднозначно. В преамбуле отмечается "законность и похвальность" стремления страны укрепить положение государственного языка и добиться хорошего владения им как можно большего числа людей для борьбы с неравенством и облегчения социальной интеграции меньшинств. Тем не менее, сразу же отмечается, что внутренняя и международная критика ограничительных мер в отношении языков меньшинств в образовании выглядит "оправданной", — продолжает французский журналист.

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"Киев допустил промашку в том, что принятый текст закона серьезно отличается от того, что был передан на рассмотрение представителям меньшинств, и содержит "существенные неясности". В частности, это касается отсутствия четких гарантий изучения языков меньшинств. Срок вступления в силу закона тоже показался экспертам слишком коротким, чтобы не вызвать "серьезные сомнения" по поводу качества образования. В результате Венская комиссия (недавно она уже отметила попустительства Киева в борьбе с коррупцией) предлагает украинскому правительству пересмотреть закон, предоставив языкам меньшинств хотя бы минимум пространства в начальной и средней школе…", — пишет Жиль Санжес.

"Но Украина еще больше уверовала в свое право после прочтения доклада, составленного на английском языке. По иронии судьбы, здесь вновь возникла языковая проблема… Проведя реформу украинской образовательной системы, президент Петр Порошенко настроил против себя некоторых соседей, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — полагает автор статьи.