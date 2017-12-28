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    Зарубежье

    L'Opinion: Украина разожгла языковые споры с соседями

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (360)

    (обновлено: )12721
    Принятая Киевом школьная реформа повлекла за собой споры с многими странами ЕС. Но Украина еще больше уверовала в свое право после доклада Венской комиссии, составленного на английском языке. По иронии судьбы, здесь тоже возникла языковая проблема…
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Удар ножом в спину!" Начатая осенью Киевом школьная реформа вызвала резкую реакцию со стороны многих соседей Украины (возмущенная больше всех Венгрия даже обратилась с жалобой в Совет Европы). В силу своей непростой истории Украина представляет собой настоящую национальную мозаику", — пишет Жиль Санжес в статье для французского издания L'Opinion

    Министр образования Лилия Гриневич
    Украинское фото
    Гриневич: нацменьшинства будут учиться на украинском языке

    "По переписи 2001 года, в стране насчитывается 37,5 миллиона украинцев (78% населения), 8,3 миллиона русских (17%), 275 000 белорусов, 258 000 молдаван, 248 000 татар, 204 000 болгар, 156 000 венгров, 151 000 румын, 144 000 поляков. Все они по большей части крепко держатся за корни и язык. И школьная реформа наносит по ним удар", — напоминает журналист. 

    "До недавнего решения Киева у детей из меньшинств было право учиться в начальной и средней школе на родном языке. Новый закон ограничивает все четырьмя первыми годами, а затем все предметы должны преподаваться на государственном украинском языке. Авторы закона обосновывают это тем, что ученикам, которые не владеют национальным языком в достаточной степени, будет труднее поступить в университет и устроиться на работу", — говорится в статье.

    "Все это совершенно неприемлемо для Будапешта, которого очень волнует судьба его меньшинств после распада Австро-Венгрии. Венгерская диаспора составляет порядка 2,5 миллионов человек и рассеяна по всей Европе: 1,2 миллиона в Румынии (6,5% населения), 520 000 в Словакии (10% населения), 290 000 в Сербии, 40 000 в Австрии, 16 000 в Хорватии и 6 000 в Словении. Все это вызывает регулярные трения с обозначенными странами: территориальные споры, сепаратистские наклонности и прочее", — пишет Жиль Санжес.

    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото
    Садовый и язык. Скандал во Львове из-за украинизации

    Венгрия тем больше возмущена, что, по ее словам, всегда поддерживала Украину и голосовала за санкции против России (не веря в их эффективность) после истории с Крымом, продолжает журналист. "Иначе говоря, реформу она восприняла очень тяжело и видит в ней удар по привилегиям, которыми пользовалось венгерское меньшинство в стране после распада СССР, вплоть до закрытия школ. Будапешт подал жалобу в Совет Европы, и тон становится все более резким. В частности, Венгрия пригрозила заблокировать сближение Украины с Евросоюзом и НАТО, на что Киев ответил обвинениями в шантаже", — напоминает автор статьи.

    "Венская комиссия, состоящий из экспертов по конституционному праву консультативный орган Совета Европы, вынесла решение в середине декабря. Для Украины оно выглядит, как минимум, неоднозначно. В преамбуле отмечается "законность и похвальность" стремления страны укрепить положение государственного языка и добиться хорошего владения им как можно большего числа людей для борьбы с неравенством и облегчения социальной интеграции меньшинств. Тем не менее, сразу же отмечается, что внутренняя и международная критика ограничительных мер в отношении языков меньшинств в образовании выглядит "оправданной", — продолжает французский журналист.

    Сергей Кивалов. Архивное фото
    Facebook Сергея Кивалова
    Кивалов: проблема языка в Украине создана искусственно

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    "Киев допустил промашку в том, что принятый текст закона серьезно отличается от того, что был передан на рассмотрение представителям меньшинств, и содержит "существенные неясности". В частности, это касается отсутствия четких гарантий изучения языков меньшинств. Срок вступления в силу закона тоже показался экспертам слишком коротким, чтобы не вызвать "серьезные сомнения" по поводу качества образования. В результате Венская комиссия (недавно она уже отметила попустительства Киева в борьбе с коррупцией) предлагает украинскому правительству пересмотреть закон, предоставив языкам меньшинств хотя бы минимум пространства в начальной и средней школе…", — пишет Жиль Санжес.

    "Но Украина еще больше уверовала в свое право после прочтения доклада, составленного на английском языке. По иронии судьбы, здесь вновь возникла языковая проблема… Проведя реформу украинской образовательной системы, президент Петр Порошенко настроил против себя некоторых соседей, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — полагает автор статьи.

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