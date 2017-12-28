У безвиза с ЕС есть абразивная сторона — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение о создании в Одессе специального центра для беженцев, чтобы помочь им адаптироваться в Украине. Отметим, что в Одессе уже довольно давно работает другой Центр по социализации беженцев-иностранцев.

В этих центрах будут не просто принимать иностранных беженцев, предоставляя им юридическую помощь, а и всячески готовить к жизни в Украине. Также приезжих будут обучать украинскому языку и даже помогут с поиском работы. При этом содержание учреждений возложено на Государственную миграционную службу.

Почему беженцев привлекает Украина и стоит ли ожидать их наплыва в ближайшее время, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт-международник Андрей Бузаров.

Насколько тема беженцев для нас сейчас актуальна? Насколько Украина является привлекательной для беженцев из других государств?

— В целом, вопрос беженцев актуален для всей Европы, не только для ЕС. И естественно, сюда относится и Украина. Несмотря на то, что существует конфликт на востоке Украины, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию у нас, тем не менее, выходцы из Ближнего востока, из стран постсоветского пространства приезжают в Украину. Особенно активно это все началось последние лет 5-10, вот лично я что наблюдаю. И я убежден, что ближайшие годы они будут продолжать приезжать. Но какой-то волны большой не будет, то есть, все будет в небольших количествах. По данным ЕС, около 500 тысяч беженцев приехало в ЕС после начала войны в Сирии. Но в Украину естественно небольшое количество приехало. Поэтому если будет один-два центра в тех городах, где больше всего сконцентрировано беженцев, то я думаю, что это будет логично. Допустим, Одесса, Киев, Харьков… Одесса вообще всегда была мултикультурным, мультинациональным городом, там существуют большие диаспоры выходцев с Ближнего востока, поэтому в принципе существование такого центра логично.

Почему именно в Одессе уже два таких центра будет создано?

— Мне кажется, Одесса привлекательна для иностранцев, для беженцев. Как я сказал, Одесса мультикультурный город, там проживают представители различных диаспор, в том числе афганская диаспора, одна из самых крупных на постсоветском пространстве. И, естественно, они туда едут, потому что легче адаптироваться, легче найти каких-то знакомых, возможно, своих соотечественников и т.д. Поэтому такое решение, наверное, связано с тем, что там наибольшая концентрация беженцев и иностранцев.

Украинские города беженцы рассматривают в качестве транзитного пункта по пути из стран Азии в ЕС? Или многие планируют осесть здесь?

— Многие действительно используют для транзита. Допустим, очень много китайцев приезжает сюда, но не в качестве беженцев, а в качестве транзита. И потом едут в другие страны Европы. А вот если мы говорим о тех, кто постоянно тут находится, то уже целые семьи присутствуют, в частности, представители сирийского народа, других стран арабского мира, они целыми семьями здесь оседают. И, очевидно, они рассматривают Украину как постоянное место жительства.

С учетом того, что иногда купить украинский паспорт — не проблема, стоит ли ожидать, что беженцы будут пытаться таким образом приобрести документы на постоянное проживание в Украине?

— В целом у нас существуют довольно серьезные проблемы, связанные с получением статуса беженца, с получением рассмотрения статуса беженца, и с получением документов на постоянное место жительства. Законодательство у нас в значительной степени не совершенно, оно было принято еще в начале 90-ых годов и фактически не совершенствовалось в последнее время, поэтому его нужно усовершенствовать.

Что касается коррупционной составляющей, то безусловно она колоссальна. Благодаря этой коррупции многие выходцы с Ближнего востока, из других стран могут сравнительно быстро получить документы, естественно, фальсифицировав соответствующую выдачу. И с этим тоже нужно бороться, потому что у нас все должно проходить в свете законодательства.

Украинский паспорт сейчас дает право беспрепятственного въезда на территорию ЕС, соответственно подобные коррупционные схемы могут вызвать беспокойство и в Евросоюзе.

— Безусловно, это фактор, который реально вызывает беспокойство среди чиновников ЕС. ЕС следят не только за Украиной, но и за другими странами, с которыми у ЕС существует безвизовый режим. И во многом наличие безвизового режима и определенная близость Украины с ЕС является одним из тех моментов, которые привлекают беженцев с Ближнего востока, других стран в приезде в Украину. И фактор коррупции в миграционных органах, который присутствует в Украине на сегодняшний день, присутствовал все 26 лет независимости Украины. Он является довольно серьезным, и я не вижу сейчас какой-то кампании по борьбе с коррупцией в этих органах.

Украинское правительство будет получать финансовую помощь от международных организаций, в случае, если будет далее принимать беженцев?

— Сложно сказать. Теоретически это возможно, если увеличится количество беженцев, которые будут приезжать в Украину. Тогда правительство Украины и органы местного самоуправления, допустим, могут поставить вопрос о необходимости предоставления соответствующей помощи со стороны международных организаций. Но пока, мне кажется, рано об этом говорить.

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Есть ли угроза, что вместе с беженцами в Украину могут попасть и опасные с террористической точки зрения элементы?

— Фактор терроризма актуален для ЕС не только в связи с тем, что началась волна беженцев, крупнейшая после Второй Мировой войны, а с тем, что многие страны ЕС являются членами НАТО. А НАТО, соответственно, принимал участие во многих военных кампаниях на Ближнем востоке, и многие радикальные исламисты мстят за участие некоторых европейских стран в войне против Сирии и т.д. Украина не является активной на Ближнем востоке, Украина не участвует в военной кампании, и здесь действительно важен фактор транзита.

Многие люди, я думаю, к ним относятся и некоторые лица, которые участвовали в войне с Сирией, используют Украину как временное место, не постоянное, чтобы пересидеть здесь и поехать куда-то дальше. И органы СБУ иногда их вовремя обнаруживают. Но мне кажется, что работа правоохранительных органов является недостаточной.

Вообще у нас очень мало специалистов-востоковедов или тех людей, которые ответственны за борьбу с терроризмом в правоохранительных органах. И мне кажется, идет серьезная недооценка со стороны правоохранительных органов Украины реальной опасности потенциальных радикальных исламистов, которые могут приехать в Украину. Нужно усилить работу и нужно более профессионально подходить к этому вопросу.

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Как сообщалось, советник министра соцполитики по вопросам внутренне перемещенных лиц по Киеву и Киевской области Александра Магурова допускает, что ужесточение Евросоюзом приема беженцев может спровоцировать их наплыв в Украину.

Директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов высказал мнение, что ЕС нужно исключить из своих договоров право на убежище для беженцев.