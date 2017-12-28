Эксперт: безвиз для украинцев — просто возможность заработать

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Главное политическое событие 2017 года — безвизовый режим с ЕС. Так считает большинство украинцев. Другие граждане считают главными политическими событиями — "дело Саакашвили", продолжение войны на Востоке и пенсионную реформу. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Социологи проводили соответствующее исследование в декабре, в рамках которого опросили примерно 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше из всех регионов страны.

Оправдались ли надежды украинцев с получением безвизового режима с ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

(текст публикуется на языке оригинала)

Особисто Ви вважаєте головною політичною подією року отримання Україною безвізу з ЄС?

— Так, я теж вважаю, що, дійсно, ця подія – отримання Україною безвізу була дуже важлива для українців, і це підтверджують як дані результатів цього дослідження фонду "Демократичних ініціатив", так і дослідження, проведене "Демократичними ініціативами" на замовлення ГО "Європа без бар’єрів", в якому також є дані про те, що важливим безвізовий режим вважають більше ніж 50% громадян України, а 23% вважають мало важливим, але також можна сказати, що має хоча б невеличку, але важливість для них.

Взагалі, що можна сказати про сприйняття українцями безвізу з ЄС? Які у громадян були очікування і чи виправдались вони?

— Так, очікування були, що подорожувати за кордон стане легше, в певному сенсі приємніше, буде така позитивна атмосфера на кордоні, не буде вимагання багатьох додаткових документів, проїзд за кордон і знайомство з європейською культурою буде відбуватись простіше. Дійсно, всі ці очікування українців збулись, тому що наразі проїзд за кордон став легшим із закордонним біометричним паспортом, за візою звертаються тепер все менше людей, у яких все ще є, наприклад, закордонні паспорти старого типу. Ті люди, які використовують закордонні біометричні паспорти, зазвичай, стикаються лише з мінімальними запитаннями прикордонників і спокійно проходять процедуру перетину кордону, проїжджають Шенгенську зону, користуються безвізовим режимом в рамках правил до 90 днів.

Чи завжди подібний безвізовий режим сприймається як можливість просто на деякий час приїхати в країну ЄС або нерідкі випадки зловживання?

— Багато хто сприймає безвізовий режим не просто як можливість туристичних поїздок, а і можливість знайти роботу за кордоном, що, власне, не заборонено безвізовим режимом, тобто українці деякі, які мають таку потребу, подорожуючи за кордоном, можуть знайти роботу, після цього, повернувшись в Україну, оформити усі необхідні документи, наприклад, візу. Це можуть бути, якщо сезонні роботи, це може бути і Шенгенська віза, якщо це Польща, то це може бути запрошення роботодавця, договір. Різні умови зараз у різних країнах, але здебільшого українці користуються безвізовим режимом правильно, поки що зловживань ми сильних не фіксували, і ті люди, які хотіли би працювати за кордоном, вони, зазвичай, використовують легальні шляхи міграції, тому що це вже є певною традицією в українців працювати за кордоном і працювати в межах закону.

На жаль, все ж таки є групи громадян, які порушують законодавство країн ЄС, і вони в межах законів окремих країн відповідають за це. Є випадки відмови в’їзду, є випадки все ж таки депортації українців, є випадки заборони в’їзду на декілька років — до десяти років, штрафи в районі трьох тисяч євро. Все це, на жаль, також такі факти фіксуються, але вони не є критичними, тобто як це було і до безвізового режиму, деякі категорії громадян незначні все ж таки не дотримуються законодавства. Але у абсолютній більшості ситуація є контрольованою, що також засвідчила у своєму звіті Європейська комісія, яка оцінювала прогрес України після отримання безвізового режиму і нещодавно опублікувала такий звіт про Україну, Грузію, Молдову, країни Балканів, тобто всі країні, які отримали безвізовий режим після виконання певних планів дій. Так от, наш звіт у контексті міграційних потоків був доволі позитивним, тобто не було якихось нарікань на українців. Звичайно, повторююсь факти порушень бувають, але вони не є критичними.

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Чи багато українців вже скористались безвізовим режимом із ЄС? Скільком українцям відмовили в перетині кордону?

— Наскільки я знаю, десь в районі 350 тисяч українців скористались безвізовим режимом в тому чистому вигляді – закордонний біометричний паспорт, без візи. Багато українців продовжують використовувати все ще старі закордонні паспорти з багаторазовими закордонними візами, які видавались на два роки, на п’ять років. Тобто з кожним місяцем ця кількість перетинів кордону по безвізовому режиму зростає, і зростання є дуже таким плавним. Але чітко видно, що в цьому році українці, можливо, також і з економічних причин, бо все ж таки рівень достатку українців збільшився, то насправді в цьому році ми бачимо зростання в кількості подорожуючих з України. І якщо казати про правила, які цьому сприяють або не сприяють, наразі ситуація є доволі приємною для українців, мені здається, щоб подорожувати.

Як ви вважаєте, чи можливе розширення переліку країн, до яких українці зможуть їздити без віз, зокрема, США, Канада, Британія?

— Я думаю, що нам точно в наступному році треба очікувати безвізового режиму з ОАЕ. Це доволі приємна новина для українських туристів, які люблять подорожувати до жарких країн, а щодо таких країн, як Великобританія, Канада, США, дійсно, в цьому напрямку буде відбуватись, на жаль, доволі повільно, тому що ці країни мають доволі строгу політику. Що стосується Великобританії, то, наприклад, жодна з країн Балкан, які мають безвізовий режим більше п’яти, здається, більше десяти років, так і не отримали безвізовий режим з Великобританією. Але нашим завданням наразі щодо Великобританії, на мою думку, є початок спрощення режиму, тому що наразі терміни оформлення віз Великобританії для українців є завищеними. Ціни на необхідні збори також є завищеними, тобто нам для початку треба рухатись у напрямку спрощення цього візового режиму, щоб отримані візи і виїзд до Великобританії ставав якомога дешевшим і зручнішим. Щодо Канади теж є багато питань, на жаль.

Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко отмечает, что безвизовый режим с Европейским союзом был введен в качестве определенного аванса для Украины, поскольку был выгоден самому ЕС.

А по мнению политолога Александра Кочеткова, ЕС сейчас будет искать любые поводы приостановить или отменить безвизовый режим для граждан Украины.