Изменил ли безвиз жизнь украинцев? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уже ровно полгода как действует безвизовый режим между Украиной и странами ЕС.

Исполняющий обязанности начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский рассказал, что с начала действия безвиза с ЕС количество путешествующих за границу через аэропорт "Киев" (Жуляны) выросло на треть. По его словам, с 11 июня 2017 года границу на выезд в аэропорту пересекли около 330 тысяч граждан, а на въезд – более 360 тысяч. То есть в среднем одна тысяча человек в сутки пересекали в аэропорту "Киев" границу на выезд.

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Сергей Тупальский также рассказал, что более 90% выезжающих за границу через аэропорт "Киев" летели в страны ЕС. Наиболее популярные европейские направления – Будапешт, Варшава, Вроцлав, Гамбург, Нюрнберг, Познань и Рим.

В свою очередь, в польской пограничной службе говорят, что начиная с 11 июня, в Польшу въехало почти два миллиона украинцев, в том числе почти 600 тысяч человек заехали без виз.

Куда украинцы чаще ездили и с какими проблемами сталкивались при пересечении границ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эксперт по миграционным вопросам Елена Погребняк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Тобто завдяки офіційній статистиці можемо говорити, що кількість українців, які подорожують до країн ЄС, збільшилася? Наскільки таке збільшення є принциповим?

— В першу чергу я б хотіла звернути увагу на те, що в три рази збільшився попит на оформлення біометричних закордонних паспортів. Якщо раніше, до відкриття безвізу, за закордонними паспортами в день зверталося до семи тисяч громадян, то на сьогоднішній день — до 24 тисяч в один робочий день міграційної служби. З піком попиту, який був в червні-липні 2017 року, лише на 11% є скорочення попиту. Але ж більше того, ми не бачимо примусового повернення, збільшення росту, з країн Європи. Я вважаю, що це викликано тим, що в країнах Європи також вже налагоджений контроль за перебуванням громадян, за законним працевлаштуванням, і немає критичної точки щодо невиконання українцями умов безвізу.

Чи багато людей зараз намагаються виїхати до країн ЄС, аби там залишитися працювати?

— Враховуючи те, що в Польщі була міграція з Польщі до інших країн, як до Великобританії, країн Скандинавії, то є вільні робочі місця. І за підрахунками польських колег, це близько двох мільйонів. Багато українців і до цього часу працювали в Польщі та інших країнах — Чехія, Словаччина, але ж на сьогоднішній день більше українців мають змогу поїхати в розвідку. Тобто побачити, і якщо в цей період вони знайдуть офіційну роботу, то вони можуть оформлюватися, залишатися і безпосередньо вже в цій країні оформлювати документи на залишення в робочому порядку.

Чи взагалі зараз українці відмовилися від оформлення віз як таких? Туристичних віз?

— Так, тенденція йде до того, але ж у деяких ще робочі візи є відкритими, у деяких громадян замовлені закордонні біометричні паспорти, але вони їх не встигають отримати у зв'язку з перенавантаженням комбінату "Україна". Але ж все менше і менше з кожним днем звернень до консульств, посольств європейських країн в Україні за оформленням віз.

Чи багато було випадків депортації українців з країн ЄС за порушення правил перебування на території країн Шенгенської зони за умовами безвізу?

— Немає критичного підвищення цього відсотку, який був до цього. Вважати критичним, можливо, якщо ріст більше ніж на 20%. Це є суттєвим перенавантаженням для органів міграційної служби України, для прикордонників, але ж є контроль з обох боків — і з європейських країн є жорсткий контроль за залишенням і працевлаштуванням фактично, і безпосередньо є налагоджена робота з боку міграційної служби та прикордонників України.

Чи зростає кількість людей, які намагаються отримати громадянство інших країн після того, як вони вже виїхали до країн ЄС?

— Ні. Цього немає. Є дуже жорсткі умови в країнах Європи щодо отримання громадянства. Вони не змінюються. І громадяни, які мали до цього часу можливість за походженням отримати громадянство, або ж за шлюбами, цей відсоток не збільшується і не зменшується вже декілька років, він залишається на звичному рівні. І безвіз жодним чином не може надати права на отримання громадянства, тому що це низка інших умов, які формуються роками.

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Які напрямки є найбільш популярними серед українців, якщо йдеться про країни безвізу?

— Якщо це стосується саме цього періоду року, то це, безумовно, гірськолижні курорти. І найбільш розповсюджений, економ-класу, тобто це не Франція, Німеччина, а саме Польща, наша сусідка, країни Румунії, Болгарія. Але ж це самий найрозповсюдженіший маршрут. І країни звичного туризму, тобто Рим й інші напрямки саме як екскурсійні. Але ж на сьогоднішній день громадяни їдуть саме до гірськолижних курортів Європи.

Напомним, ранее владелец туристического визового центра Максим Циркель в эфире "ГС" отметил, что большинство страхов, связанных со стартом безвизового режима, не оправдались.