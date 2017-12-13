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    Изменил ли безвиз жизнь украинцев? Мнение эксперта

    (обновлено: )64504
    Сегодня многие украинцы едут в страны Европейского Союза на разведку, с целью - найти работу, подчеркнула эксперт по миграционным вопросам Елена Погребняк.
    Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе
    Украинское фото

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы 

    Уже ровно полгода как действует безвизовый режим между Украиной и странами ЕС. 

    Исполняющий обязанности начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский рассказал, что с начала действия безвиза с ЕС количество путешествующих за границу через аэропорт "Киев" (Жуляны) выросло на треть. По его словам, с 11 июня 2017 года границу на выезд в аэропорту пересекли около 330 тысяч граждан, а на въезд – более 360 тысяч. То есть в среднем одна тысяча человек в сутки пересекали в аэропорту "Киев" границу на выезд. 

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    Сергей Тупальский также рассказал, что более 90% выезжающих за границу через аэропорт "Киев" летели в страны ЕС. Наиболее популярные европейские направления – Будапешт, Варшава, Вроцлав, Гамбург, Нюрнберг, Познань и Рим. 

    В свою очередь, в польской пограничной службе говорят, что начиная с 11 июня, в Польшу въехало почти два миллиона украинцев, в том числе почти 600 тысяч человек заехали без виз. 

    Куда украинцы чаще ездили и с какими проблемами сталкивались при пересечении границ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эксперт по миграционным вопросам Елена Погребняк.

    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото
    Здравствуй, безвиз - прощай, безвиз. Гройсман в Брюсселе

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Тобто завдяки офіційній статистиці можемо говорити, що кількість українців, які подорожують до країн ЄС, збільшилася? Наскільки таке збільшення є принциповим? 

    — В першу чергу я б хотіла звернути увагу на те, що в три рази збільшився попит на оформлення біометричних закордонних паспортів. Якщо раніше, до відкриття безвізу, за закордонними паспортами в день зверталося до семи тисяч громадян, то на сьогоднішній день — до 24 тисяч в один робочий день міграційної служби. З піком попиту, який був в червні-липні 2017 року, лише на 11% є скорочення попиту. Але ж більше того, ми не бачимо примусового повернення, збільшення росту, з країн Європи. Я вважаю, що це викликано тим, що в країнах Європи також вже налагоджений контроль за перебуванням громадян, за законним працевлаштуванням, і немає критичної точки щодо невиконання українцями умов безвізу.

    Чи багато людей зараз намагаються виїхати до країн ЄС, аби там залишитися працювати? 

    — Враховуючи те, що в Польщі була міграція з Польщі до інших країн, як до Великобританії, країн Скандинавії, то є вільні робочі місця. І за підрахунками польських колег, це близько двох мільйонів. Багато українців і до цього часу працювали в Польщі та інших країнах — Чехія, Словаччина, але ж на сьогоднішній день більше українців мають змогу поїхати в розвідку. Тобто побачити, і якщо в цей період вони знайдуть офіційну роботу, то вони можуть оформлюватися, залишатися і безпосередньо вже в цій країні оформлювати документи на залишення в робочому порядку.

    Чи взагалі зараз українці відмовилися від оформлення віз як таких? Туристичних віз?

    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Так, тенденція йде до того, але ж у деяких ще робочі візи є відкритими, у деяких громадян замовлені закордонні біометричні паспорти, але вони їх не встигають отримати у зв'язку з перенавантаженням комбінату "Україна". Але ж все менше і менше з кожним днем звернень до консульств, посольств європейських країн в Україні за оформленням віз.

    Чи багато було випадків депортації українців з країн ЄС за порушення правил перебування на території країн Шенгенської зони за умовами безвізу? 

    — Немає критичного підвищення цього відсотку, який був до цього. Вважати критичним, можливо, якщо ріст більше ніж на 20%. Це є суттєвим перенавантаженням для органів міграційної служби України, для прикордонників, але ж є контроль з обох боків — і з європейських країн є жорсткий контроль за залишенням і працевлаштуванням фактично, і безпосередньо є налагоджена робота з боку міграційної служби та прикордонників України.

    Чи зростає кількість людей, які намагаються отримати громадянство інших країн після того, як вони вже виїхали до країн ЄС? 

    — Ні. Цього немає. Є дуже жорсткі умови в країнах Європи щодо отримання громадянства. Вони не змінюються. І громадяни, які мали до цього часу можливість за походженням отримати громадянство, або ж за шлюбами, цей відсоток не збільшується і не зменшується вже декілька років, він залишається на звичному рівні. І безвіз жодним чином не може надати права на отримання громадянства, тому що це низка інших умов, які формуються роками.

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    Які напрямки є найбільш популярними серед українців, якщо йдеться про країни безвізу? 

    — Якщо це стосується саме цього періоду року, то це, безумовно, гірськолижні курорти. І найбільш розповсюджений, економ-класу, тобто це не Франція, Німеччина, а саме Польща, наша сусідка, країни Румунії, Болгарія. Але ж це самий найрозповсюдженіший маршрут. І країни звичного туризму, тобто Рим й інші напрямки саме як екскурсійні. Але ж на сьогоднішній день громадяни їдуть саме до гірськолижних курортів Європи.

    Напомним, ранее владелец туристического визового центра Максим Циркель в эфире "ГС" отметил, что большинство страхов, связанных со стартом безвизового режима, не оправдались.

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