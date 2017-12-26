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    В Минобороны подсчитали безвозвратные военные потери за 2017 год

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (233)

    (обновлено: )20420
    В сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.
    Украинские десантники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

    В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

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    Еще 174 бойцов были ранены.

    А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.

    Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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