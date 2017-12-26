В Донбассе на праздники упростили пропуск через КПП - Минобороны

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Жителям поселка Верхнеторецкое упростили режим пересечения линии разграничения в Донбассе в связи с новогодними праздниками, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Украины.

"Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения для того, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию — к родным, близким или в больницу в Ясиноватую и другие населенные пункты", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как заявили в Минобороны, такое решение приняли в связи с новогодними праздниками, пересекать линию разграничения можно в пешем порядке, автомобильный транспорт не пропускают.

"Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел преимущественно идут на территорию временно неподконтрольных правительству Украины городов, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях… Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты", — добавили в пресс-центре.

В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке через контрольные пункты въезда — выезда, добавили в министерстве.