Перемирие в Донбассе. Минобороны сообщило о резком спаде числа обстрелов

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины сообщило во вторник, что ополченцы существенно уменьшили количество обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, военные огонь в ответ не открывали.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, но силовики и ополченцы уже обменялись обвинениями о нарушениях режима тишины. В частности, украинские силовики заявили во вторник о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ополченцев. В свою очередь, в представительстве самопровозглашенной ДНР в СЦКК во вторник заявили, что силовики пять раз за сутки нарушили "новогоднее" перемирие.

"За минувшие сутки в районе АТО погибших и раненых среди украинских войск нет. Незаконные вооруженные формирования существенно уменьшили количество огневых провокаций, вместе с тем продолжая вести одиночные обстрелы позиций вооруженных сил Украины, в том числе иногда применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

По его словам, силовики в ответ на обстрелы огонь не открывали.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.