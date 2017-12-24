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    Экс-министр экономики подвел итоги 2017 года

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    Экс-министр экономики, экономический эксперт Виктор Суслов считает, что 2017 год, прежде всего, был годом стагнации производства. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "2017-й — год высокой инфляции. И инфляция в украинской экономике становится основной, пожалуй, проблемой на сегодня. За январь-ноябрь 2017 года по сравнению с 2016-м, по данным Госстата, наши потребительские цены увеличились на 14,5 процента", — заявил Суслов.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ключевой задачей Кабинета министров на 2018 год является рост экономики. По его словам, реальным является рост экономики Украины на уровне 5-7%.

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