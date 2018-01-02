Киев не сможет запретить "коллаборантам" голосовать - замминистра

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В случае принятия закона о коллаборационизме, который, в том числе, подразумевает запрет голосования на выборах, Украина нарушит международное право, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"У нас нет такого, и в законодательстве этого также нельзя делать, потому что на сегодняшний день у нас даже осужденные преступники имеют право голоса. Такая практика в этом мире. (Если примем такой закон), тут же получим иски от Европейского суда, проиграем их, заплатим людям деньги и вернем их права. Венецианская комиссия откажет, потому что она смотрит на принцип, а принцип есть – всеобщее избирательное право. Нельзя так. Я когда-то написал законопроект, кого можно лишить права голоса, оказалось, что никого нельзя", – пояснил Грымчак в эфире телеканала "Эспрессо TV".

По его мнению, "МГБ ДНР" – "это коллаборантская организация", но лишить жителей временно неподконтрольной части Донбасса права голоса за то, что они работают в подобных "организациях" по нормам международного законодательства нельзя, а наказания за преступления должен определят суд.

"Когда мы знакомились с опытом Хорватии и Сербии, там было два варианта – Сербская Краина и Восточная Славония. Так вот, в некоторых селах живут рядом люди и все село знает, что это – насильник, но нет доказательств. Приходится жить рядом… Я уверен, что те, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, они сбегут", – считает Грымчак.

Напомним, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона №7425 "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма", который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Законопроект также ограничивает право коллаборнатов заниматься профессиональной деятельностью.

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Добавим что внефракционный нардеп Наталья Веселова позже зарегистрировала законопроект "Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей». Законопроект №7425-1 является альтернативой к уже зарегистрированному проекту закона Украины о коллаборационизме.

Ранее о необходимости принять закон о коллаборационизме заявлял глава МВД Арсен Аваков.