наверх
26.12.201708:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Спиридонов: Слушать Гройсмана уже нет никакого смысла

    (обновлено: )480100
    По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, если бы занудность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана компенсировалась хоть какими-то успехами в экономике, то её можно было бы простить.
    Владимир Гройсман в Верховной Раде. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Правительство определило заданием на 2018 год стойкий и ускоренный рост экономики Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции.

    Гривна и доллары
    Украинское фото
    "Покращення" от Гройсмана: доллар 28 и больше

    "Посмотрел итоговую пресс-конференцию Владимира Гройсмана по результатам года. Если честно, он настолько серый и настолько невнятный политик, что даже и не знаю, что можно почерпнуть из этого выступления. Наверное, отсюда и интерес украинцев к таким политикам как: Ляшко, Кива, Саакашвили… они, при всех недостатках, не настолько скучные", — написал политический эксперт Николай Спиридонов на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Дело "ПриватБанка": Что задумал Коломойский

    По мнению эксперта, если бы занудность премьер-министра компенсировалась хоть какими-то успехами в экономике, то её можно было бы простить. 

    "Но увы, уровень жизни украинцев неуклонно ухудшается, а "покращення" существует только в сюрреалистическом воображении представителей власти. Соответственно, нет вообще никакого смысла слушать выступления Гройсмана, если это не по долгу службы", — резюмировал Спиридонов. 

    Facebook Николая Спиридонова
    Комментарий Николая Спиридонова о Владимире Гройсмане
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Владимир Гройсман
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Служба безопасности Украины
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Юрий Витренко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США