Спиридонов: Слушать Гройсмана уже нет никакого смысла

РИА Новости Украина

Правительство определило заданием на 2018 год стойкий и ускоренный рост экономики Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции.

"Посмотрел итоговую пресс-конференцию Владимира Гройсмана по результатам года. Если честно, он настолько серый и настолько невнятный политик, что даже и не знаю, что можно почерпнуть из этого выступления. Наверное, отсюда и интерес украинцев к таким политикам как: Ляшко, Кива, Саакашвили… они, при всех недостатках, не настолько скучные", — написал политический эксперт Николай Спиридонов на своей странице в Facebook.

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По мнению эксперта, если бы занудность премьер-министра компенсировалась хоть какими-то успехами в экономике, то её можно было бы простить.

"Но увы, уровень жизни украинцев неуклонно ухудшается, а "покращення" существует только в сюрреалистическом воображении представителей власти. Соответственно, нет вообще никакого смысла слушать выступления Гройсмана, если это не по долгу службы", — резюмировал Спиридонов.