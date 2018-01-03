Планы на 2018. В Украину прилетят "черные лебеди" - Спиридонов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скорее всего, в 2018 году протестная активность в стране не ослабнет, напротив, имеющиеся тенденции усилятся по мере приближения к выборам, которые могут быть и досрочными. Политики будут использовать ситуацию в своих целях, но может случиться так, что политсилы потеряют контроль над протестами. Ведь нельзя исключать неожиданных событий, которые приведут к непредсказуемым последствиям. Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

"Во-первых, 2018-й год будет либо предвыборным, если президентские и парламентские выборы состоятся планово, в 2019 году, либо 2018-й может стать даже годом выборов, если ситуация обострится и действующей власти придется пойти на досрочные выборы, что вполне вероятно", — сказал Спиридонов.

По его словам, с большой вероятностью будет продолжаться протестная акция сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Недавние события показали, что отступать экс-президент Грузии не намерен. Взять тот же штурм Октябрьского дворца – это означает, что революцию пытаются расширить, застолбив за собой определенную территорию", — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Спиридонова, велика вероятность продолжения митингов активистов партии "За життя" перед Нацбанком: "сейчас приостановлены эти протесты, но, с большой вероятностью, они будут возобновлены".

Эксперт отметил, что нельзя в 2018 году исключать всплесков антитарифных протестов – хотя пока что "они немного подзахдебнулись", но всем понятно, что в будущем году "украинцам жить будет все хуже, и антитарифная тема вновь и вновь будет становиться актуальной".

"Не исключаю, что прилетят какие угодно "черные лебеди". Вот Саакашвили стал для украинской власти своеобразным "черным лебедем". И могут быть другие "черные лебеди", например, холодная зима", — подчеркнул Спиридонов, пояснив: "инфраструктура изношена, может быть повторение того кошмара, которые случился несколько лет назад в Алчевске".

По словам политолога, подобные события, к которым власть, как правило, не готова, могут привести к протестам и будут иметь серьезные последствия.

"Возможно (в 2018-м – ред.) новое обострение внешнеполитической обстановки. Так, закон "Об образовании" уже стал "черным лебедем", потому что из-за него мы поругались практически со всеми соседями", — отметил Спиридонов.

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Эксперт предположил, что трудно будет не только народу, но и политикам: под давлением внешних сил продолжатся попытки создать "замкнутый антикоррупционный цикл – расследовали, осудили, посадили, и даже, возможно, без первого пункта…".

По словам Спиридонова, пока создание Антикоррупционного суда под вопросом, поскольку президент Петр Порошенко лишь "делает вид, что поддерживает создание Антикоррупционного суда, поэтому (при голосовании в парламенте) нужную команду депутаты от БПП не получат».

В любом случае, отметил эксперт, "в следующем году попытки "продавить" Антикоррупционный суд продолжатся, чтобы НАБУ расследовало, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняла, а Антикоррупционный суд сажал".

"Это будет дубинка, которая в руках внешних наших партнеров будет, по их предположению, безотказно бить по неугодным Вашингтону, неугодным Западу политикам, это будет такой инструмент давления", — сказал Спиридонов, подчеркнув, что пока украинская политическая система пытается такому развитию событий препятствовать.

"Поэтому это одна из главных интриг 2018 года, смогут все-таки создать такой замкнутый антикоррупционный цикл или не смогут. Потому что сейчас в судах дела разваливаются, прокуратура обвинения, как правило, слабо формулирует, это мы видели и в деле Саакашвили, и в деле Насирова, и в деле Корбана, и в деле Януковича, и в других делах", — напомнил политолог.

Он отметил, что в случае успешного создания "замкнутого антикоррупционного цикла" украинским плиткам жить станет сложнее, в том числе и политикам высшего эшелона – "тому же Петру Порошенко и, например, (генпрокурору – Ред.) Юрию Луценко"…

При этом следует ожидать продолжения противостояния между правоохранительными органами, например, между ГПУ, НАБУ, СБУ – "противоречия никуда не исчезли".

Все эти политические процессы могут иметь сопутствующие проявления, в частности, и в виде протестных акций. Но много ли в стране сил, способных действительно организовать массовые протесты?

По мнению Спиридонова, такие "центры кристаллизации" в стране имеются.

"Во-первых, мы уже увидели, что Саакашвили способен собрать массы на протест, в его маршах – достаточно большое количество участников. Думаю, что "Оппозиционный блок" потенциально может организовать протесты. Может собрать людей партия "За життя" Вадима Рабиновича, мы это видели у Нацбанка. И, думаю, "Батькивщина" Юлии Тимошенко потенциально может организовать мощные протесты", — сказал политолог.

При этом, по его словам, организация таких массовых акций будет зависеть от финансирования и от конъюнктуры: "чем ближе к выборам, тем активнее будет политическая борьба, тем острее противостояние, и, соответственно, тем больше будут раскошеливаться спонсоры – а это значит, что больше будет возможностей для организации протестов".

Напомним, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно по воскресеньям проводят митинги и шествия с требованием импичмента президента Петра Порошенко. После воскресного вече 17 декабря протестующие попытались взять штурмом Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили активисты покинули дворец. Сам политик заявил, что к штурму не призывал.

По данным социсследований, украинцы недовольны властью, но выйти на протест готовы лишь 20% опрошенных – меньше, чем в прежние годы.