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    Аналитика и комментарии

    Планы на 2018. В Украину прилетят "черные лебеди" - Спиридонов

    (обновлено: )122270
    Чем ближе к выборам, тем активнее будет политическая борьба, острее противостояние, это заставит спонсоров раскошелиться. Соответственно, больше появится возможностей для организации массовых протестных акций, считает Николай Спиридонов.
    Марш за импичмент Петра Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили, 17 декабря 2017
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Скорее всего, в 2018 году протестная активность в стране не ослабнет, напротив, имеющиеся тенденции усилятся по мере приближения к выборам, которые могут быть и досрочными. Политики будут использовать ситуацию в своих целях, но может случиться так, что политсилы потеряют контроль над протестами. Ведь нельзя исключать неожиданных событий, которые приведут к непредсказуемым последствиям. Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов. 

    "Во-первых, 2018-й год будет либо предвыборным, если президентские и парламентские выборы состоятся планово, в 2019 году, либо 2018-й может стать даже годом выборов, если ситуация обострится и действующей власти придется пойти на досрочные выборы, что вполне вероятно", — сказал Спиридонов.

    По его словам, с большой вероятностью будет продолжаться протестная акция сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    "Недавние события показали, что отступать экс-президент Грузии не намерен. Взять тот же штурм Октябрьского дворца – это означает, что революцию пытаются расширить, застолбив за собой определенную территорию", — отметил эксперт.

    Кроме того, по мнению Спиридонова, велика вероятность продолжения митингов активистов партии "За життя" перед Нацбанком: "сейчас приостановлены эти протесты, но, с большой вероятностью, они будут возобновлены".

    Эксперт отметил, что нельзя в 2018 году исключать всплесков антитарифных протестов – хотя пока что "они немного подзахдебнулись", но всем понятно, что в будущем году "украинцам жить будет все хуже, и антитарифная тема вновь и вновь будет становиться актуальной".

    "Не исключаю, что прилетят какие угодно "черные лебеди". Вот Саакашвили стал для украинской власти своеобразным "черным лебедем". И могут быть другие "черные лебеди", например, холодная зима", — подчеркнул Спиридонов, пояснив: "инфраструктура изношена, может быть повторение того кошмара, которые случился несколько лет назад в Алчевске".

    По словам политолога, подобные события, к которым власть, как правило, не готова, могут привести к протестам и будут иметь серьезные последствия.

    "Возможно (в 2018-м – ред.) новое обострение внешнеполитической обстановки. Так, закон "Об образовании" уже стал "черным лебедем", потому что из-за него мы поругались практически со всеми соседями", — отметил Спиридонов.

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    Эксперт предположил, что трудно будет не только народу, но и политикам: под давлением внешних сил продолжатся попытки создать "замкнутый антикоррупционный цикл – расследовали, осудили, посадили, и даже, возможно, без первого пункта…". 

    По словам Спиридонова, пока создание Антикоррупционного суда под вопросом, поскольку президент Петр Порошенко лишь "делает вид, что поддерживает создание Антикоррупционного суда, поэтому (при голосовании в парламенте) нужную команду депутаты от БПП не получат».

    В любом случае, отметил эксперт, "в следующем году попытки "продавить" Антикоррупционный суд продолжатся, чтобы НАБУ расследовало, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняла, а Антикоррупционный суд сажал".

    "Это будет дубинка, которая в руках внешних наших партнеров будет, по их предположению, безотказно бить по неугодным Вашингтону, неугодным Западу политикам, это будет такой инструмент давления", — сказал Спиридонов, подчеркнув, что пока украинская политическая система пытается такому развитию событий препятствовать.

    "Поэтому это одна из главных интриг 2018 года, смогут все-таки создать такой замкнутый антикоррупционный цикл или не смогут. Потому что сейчас в судах дела разваливаются, прокуратура обвинения, как правило, слабо формулирует, это мы видели и в деле Саакашвили, и в деле Насирова, и в деле Корбана, и в деле Януковича, и в других делах", — напомнил политолог.

    Он отметил, что в случае успешного создания "замкнутого антикоррупционного цикла" украинским плиткам жить станет сложнее, в том числе и политикам высшего эшелона – "тому же Петру Порошенко и, например, (генпрокурору – Ред.) Юрию Луценко"…

    При этом следует ожидать продолжения противостояния между правоохранительными органами, например, между ГПУ, НАБУ, СБУ – "противоречия никуда не исчезли".

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    Все эти политические процессы могут иметь сопутствующие проявления, в частности, и в виде протестных акций. Но много ли в стране сил, способных действительно организовать массовые протесты? 

    По мнению Спиридонова, такие "центры кристаллизации" в стране имеются.

    "Во-первых, мы уже увидели, что Саакашвили способен собрать массы на протест, в его маршах – достаточно большое количество участников. Думаю, что "Оппозиционный блок" потенциально может организовать протесты. Может собрать людей партия "За життя" Вадима Рабиновича, мы это видели у Нацбанка. И, думаю, "Батькивщина" Юлии Тимошенко потенциально может организовать мощные протесты", — сказал политолог.

    При этом, по его словам, организация таких массовых акций будет зависеть от финансирования и от конъюнктуры: "чем ближе к выборам, тем активнее будет политическая борьба, тем острее противостояние, и, соответственно, тем больше будут раскошеливаться спонсоры – а это значит, что больше будет возможностей для организации протестов".  

    Напомним, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно по воскресеньям проводят митинги и шествия с требованием импичмента президента Петра Порошенко. После воскресного вече 17 декабря протестующие попытались взять штурмом Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили активисты покинули дворец. Сам политик заявил, что к штурму не призывал.

    По данным социсследований, украинцы недовольны властью, но выйти на протест готовы лишь 20% опрошенных – меньше, чем в прежние годы.

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