Националисты обвинили прихожан Лавры в "агрессии"

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Активисты националистической организации "С14", которые заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, обвинили прихожан в агрессии.

Об этом говорится в сообщениях "С14" на странице в Facebook.

"Ситуация очень накалена. "Православные" бросаются, дерутся и неадекватно ведут", — сообщает "С14".

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C14 news Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

C14 news Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

Напомним, ранее в понедельник несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.