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    Культура

    "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль достался культовому актеру

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    За награду в категории "лучший актер в драматическом фильме" боролись Том Хэнкс ("Секретное досье"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").
    Актер Гэри Олдман
    wikipedia Gage Skidmore

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Знаменитый британский актер Гари Олдмен получил "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме "Темные времена".

    Золотой глобус 2018: номинанты
    goldenglobes.com
    Первый пошел. "Золотой глобус 2018": все номинанты

    Трансляцию 75-й церемония вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

    За награду в категории "лучший актер в драматическом фильме" также боролись Том Хэнкс ("Секретное досье"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

    Для Олдмена, который ранее негативно высказывался о премии "Золотой глобус" и ее учредителях, это стала первая номинация на "Золотой глобус" и первая победа.

    Получая награду, последним он отдельно отметил гримеров фильма и последним поблагодарил Уинстона Черчиля, за исполнение которого он получил награду.

    Ранее стало известно, что лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

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